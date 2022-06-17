國內疫情嚴峻，居家隔離的人數也持續增加，不過一名確診的男網友透露，姊姊不知道從哪聽到偏方，說為了康復後不會有後遺症，三餐只能吃白飯、白豆腐和蛋清，讓網友傻眼直呼，「天啊！比監獄伙食還差」、「腸胃炎的都沒吃這麼清淡，都染疫了更要補充營養啊，你姊姊還好嗎」。

原PO昨（16日）在網路論壇Dcard發文指出，15日早上發現自己確診，三餐就由家人準備，然而姊姊卻聽信偏方，三餐只替他準備白飯、白豆腐和蛋清，甚至沒有加鹽巴等調味品，認為這樣比較不會有後遺症，讓他相當傻眼。

原PO也貼出午餐照，只有一碗稀飯和6塊白豆腐，崩潰直呼，「昨天也是這樣，三餐都這麼糟，沒什麼吃的身體快不行了」，求助網友可以用什麼理由向家人抗議。

貼文一出，不少網友驚呼，「天啊！比監獄伙食還差」、「營養超不均衡欸，這樣怎麼可能對身體好」、「腸胃炎的都沒吃這麼清淡，都染疫了更要補充營養啊，你姊姊還好嗎」、「你姊的Google怎麼跟我查到的不一樣，要吃到足夠的熱量喔」、「跟他們說我隔離時吃了滷味、麻辣鍋、麻辣燙、焗烤、麥當勞，完全沒有任何後遺症」。

事後原PO也更新貼文，表示經過絕食抗議後，三餐內容有稍微好轉，不僅粥裡有加調味料，還多了雞肉可以享用，「總算不錯了！」