中原大學「桃園學」系列課程，帶學生到龍潭製作傳統米食紅龜粿。（中原大學提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市中原大學設計「桃園學」系列通識課程，結合社會學、藝術文化與地方風貌等面向，由教師帶領學生走訪桃園各地踏查，以五感觀察多元族群與文化資產，除教授專業知識外，也讓學生走進鄉鎮社區，關心城市大小事，成為學生間的熱門課程。

中原大學表示，桃園學系列課程將學習帶入實地體驗，讓桃園不只是學生就學的過境之地。其中「藝術說桃園」課程，結合藝術賞析探討桃園在地文化，「去桃囡仔組」學生發現，有一群來自馬祖的人，為了冒險和謀生，將家鄉與桃園各文化結合，在桃園開創新生活。成員紀昊呈說，能在此體驗到外縣市文化非常難得，有機會定要帶回家鄉交流。

從觀察社會基礎建設出發認識社區的「桃學趣」課程，學生均來自不同縣市，以設計桌遊共玩方式帶領大家了解桃園各景點；課程中也關注移工議題，「菲尼不可，不會泰南組」的成員，透過手作菲律賓傳統面具、聖誕燈和泰國水燈等，體驗新移民國家的文化。成員陳苡瑄說，透過接納不同文化，拉近彼此關係，也盼讓社會有更多包容與友善。

探索桃園的「桃花源尋寶」課程，從路上觀察探索桃園有形無形的文化，其中「溜搭去桃園組」，以公園溜滑梯為主題，結合公園特色設計專屬意象，例如乙未保台紀念公園、大湳公園與風禾公園等。成員林康榆提到，雖非設計科系，但多次造訪公園後，發現每座公園都有不同面貌，透過這次和大眾分享它們的魅力。