中國大陸禁台灣石斑，養殖戶悲憤遭汙名化濫用藥，昨（16）日更怒批政府未在第一時間幫忙澄清，只會撥10億補助，而農委會主委陳吉仲則表示，政府已核定兩年126億的農漁畜冷鏈計劃，將優先建構水產品區域冷鏈物流中心，布局石斑魚內外銷通路。對此，「宅神」朱學恒今日氣炸表示，「冷鏈要花120幾億，石斑的市場是10億，你有沒有搞錯？」更點出問題在於「飲食文化」，引發討論。

據了解，民眾黨立委張其祿昨日到屏東佳冬魚塭訪視，有不少養殖戶向他陳情。有3甲魚塭的養殖戶王秋蓉說，漁民當然知道歐美經濟好，但歐美飲食文化與台灣不同，他們習慣吃速食，對石斑魚的接受度有限，中國大陸與台灣飲食習慣一樣，中國大陸就是市場。王秋蓉更怒訴，內銷吃1000台斤，中國大陸是吃2萬台斤，市場現實面就是如此。她說，政府一點也不重視養殖戶，讓養殖戶罵個幾天，等風頭過了就不管事。

朱學恒今日就在中天新聞《大新聞大爆卦》中表示，「現在農漁畜冷鏈計劃要花120幾億，石斑的市場是10億，有沒有搞錯？」他更直言，農產的實際產值只有10億，然後冷鏈沒辦法用到別的地方上面，沒有辦法研究出來冷凍、解凍的標準流程，又要讓產品好吃，這麼高檔的產品又要推廣，這讓朱學恒認為問題在於「石斑這個領域，從以前到現在都是針對對岸所培養的市場」。

朱學恒說，石斑原先都是針對單一市場，過去4年加上今年，銷往對岸的石斑接近99％，這麼大的單一市場，政府又要和中國大陸嗆聲，「那要另外找出99％的市場啊，到現在沒有解決方案」，因此朱學恒也坦言，整個邏輯都是在活魚運輸的時候，「沒有解決飲食文化，根本不可能解決石斑的問題」。