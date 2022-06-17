財政部國產署17日指出，有關媒體報導雲林縣北港轉運站BOT案胎死腹中，其實是當地已有多家客運業者，其商業區土地較適合做其他用途及高強度使用。

雲林北港該筆國有土地原本是台灣汽車客運公司的車站專用區土地，經雲林縣政府及台汽公司評估無須作車站使用，於2005年間辦理都市計畫通盤檢討，將土地變更為商業區及停車場用地。

因台灣汽車客運公司將土地捐贈為國有，國產署依變更後都市計畫，已完成捐贈停車場用地給雲林縣，但國產署強調，目前雲林已有多家客運業者為在地民眾及旅客提供轉乘服務，其商業區土地宜另行規劃有效及高強度使用。

不過，該筆土地閒置逾20年，雲林縣政府為加以活化，原計畫開發成為「北港轉運站」。但國產署認為「商業區應進行高強度商業開發，以利地方發展」，5月行文縣府，告知將自行招商。雲林縣長張麗善16日向民眾說明北港轉運站胎死腹中原委，並呼籲國產署以地方需求為優先考量，持續開發北港轉運站。

國產署則表示，目前當地已有多家客運業者為在地民眾及旅客提供轉乘服務，雲林縣政府規畫本案土地作為交通轉運站使用，屬低度利用，國有土地屬全民資產，本案土地周遭商業機能已趨成熟，可採高強度開發，促進地方繁榮，因此國產署以自行招標設定地上權方式釋出土地，得標廠商可在符合土地使用管制規定下，自行規畫符合市場機制產品。

為活絡經濟、帶動地方發展，增加地方就業機會及稅收，創造永續財源，達成中央、地方、投資者與消費者多贏局面，國產署強調，大面積國有土地開發應配合當地需求及因應情事變更。