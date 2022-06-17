新北市中和區今（17）日下午2時許發生計程車自撞分隔島意外，油管破裂導致機油漏滿地，警方馬上在路面鋪灑木屑後掃除。另車內駕駛並無大礙，事發後被送往雙和醫院檢查。

據了解，65歲的林姓駕駛當時行經中正路往新店的方向，頭部突然一陣暈眩，隨後逕直撞上分隔島。警方獲報後趕抵現場，經查林男並無酒駕，也未有受傷狀況，但仍協助將其送往雙和醫院進行檢查。

由於計程車油管因撞擊破裂，機油全都外漏至路面，為防止二次事故發生，員警急忙使用木屑鋪灑，吸附油漬後再將木屑掃除，避免路過車輛打滑摔車。