20220616人本教育基金會新聞稿 【竟然連這樣的老師都淘汰不掉！教評會是不作為還是不敢作為？】 台中市大雅區大○國小陳姓教師日前因霸凌、體罰、不當管教等行為遭投訴，經學校調查確認成立，並因違反兒少法遭台中市社會局公開姓名並裁罰，然而面... 由人本教育基金會發佈於 2022年6月16日 星期四

台中市大雅區某國小陳姓老師去年看見一位學生倒退下樓梯，她要求孩子再次「示範」，並在旁錄下影片傳給家長，以及對多位學生不當體罰、霸凌事件，學校只是記過3次懲處遭投訴。教育局指出，正審查學校處理程序是否符合規定，必要時將要求學校復議，並追究相關人員責任。

去年大雅區某國小一名學生因倒退下樓梯被陳姓老師看見，處理方式竟然是要孩子再次「示範」，並在旁錄下影片傳給家長。該師還會體罰學生，包括雙手舉高罰站、連坐罰、處罰打手心、向上跳150下，透過要求全班讀秒與口頭附和方式霸凌動作慢的學生等。

此外，陳姓老師還會公開辱罵「你真的很傻」、「你這麼笨嗎」、「你為什麼現在才要變聰明」、「可以不要當笨蛋嗎」等話語。

由於學校僅以考核會決議記過3次處分，並未召開教評會，後經人本於今年5月再次函文抗議後，學校才補開不適任教評會議。

台中市教育局指出，有關陳姓教師疑涉霸凌、體罰、不當管教事件遭家長投訴，經學校調查確認屬實，且違反兒少法遭社會局裁罰案，教育局刻正審查學校所報處理程序是否符合規定，綜合評析全案辦理情形。

教育局表示，若陳師違規情節重大，涉有教師法第14條至第16條或第18條規定之情形，學校教師評審委員會未依規定召開、審議或決議，主管機關認有違法之虞時，應敘明理由交回學校審議或復議；屆期未依法審議或復議者，主管機關得敘明理由逕行提交教師專業審查會審議，並得追究學校相關人員責任。