吳淡如愛上「亞昕森中央」！聚首新莊副都心 被「綠意環繞」的森林雙塔建築

「亞昕森中央」基地面積約2100坪，與佔地4800坪塭仔底濕地公園為鄰，是被綠意包圍的雙塔建築。(圖/業者提供)

知名專欄作家、主持人吳淡如擁有獨到的置產哲學，身價驚人、投資眼光精準的她一眼就相中位居新莊副都心、與4800坪塭仔底濕地公園為鄰的綠建築「亞昕森中央」，更直言「買房子要挑好地點，投資和理財方向正確，你就會成功。」今日吳淡如特地實地帶路開箱，讓購屋族一窺位居副都心塭仔底濕地公園第一排、最指標的新建案「亞昕森中央」。

吳淡如表示，新莊副都心屬國家級重劃區，以日本東京新宿副都心為藍圖，目的是降低新北市對台北市的依賴，如今與頭前重劃區、新莊北側知識產業園區、塭仔圳重劃區、泰山楓江擴大計畫共組闊達880公頃的Mega Citycore（超級城區核心）。區內涵蓋捷運環狀線、機場捷運線，以及新莊聯合辦公大樓、晶冠廣場、國家電影文化中心、宏匯廣場、宏匯i-Tower等建設，讓新莊副都心展現欣欣向榮的城市印象，漫步在新莊副都心街道上，新穎整齊的市容、櫛比鱗次的建築，都令人感到驚艷。

「亞昕森中央」為93米高的擎天建築，實現建築與環境共榮的理想。(圖/業者提供)

近來新莊副都心出現罕見大型指標案「亞昕森中央」，由亞昕集團攜手北市超豪宅推手柯宏宗大師，創造建築與生態共融的環境，基地面積約2100坪，綠覆面積約1150坪，連同公設空間，總計達1900坪花園泳池御所，全區與4800坪塭仔底濕地公園為鄰，被綠意包圍的雙塔建築讓吳淡如眼睛為之一亮。

吳淡如點出真實幸福關鍵：人要與綠意互動，才能幸福生活，「亞昕森中央」以93米擎天尺度與環境共榮，形塑堅固又會呼吸的綠建築。走進現代古典風格的三房，搭配後疫情時代稀有完整的玄關落塵區設計，是吳淡如認為最放鬆的地方，因為每天回到家，愛貓總會先來迎接，既可愛又療癒的行為讓她卸下一天的疲勞。

新莊副都心屬國家級重劃區，以日本東京新宿副都心為藍圖，街廓整齊質感絕佳。(圖/業者提供)

接著迎來的是挑高3米45、面寬4米的客廳，空間寬敞不壓迫，戶戶有景，坐在窗邊沏上一壺茶，欣賞窗景綠意，可謂人生一大享受，而主臥室規劃大面觀景窗，雙面採光設計無死角，「每天起床映入眼簾的是公園、綠意的美麗風景，旁邊的綠樹都在跟你說哈囉，趕快起來運動吧，讓人心曠神怡！」

對於要住一輩子的房子怎麼維修很重要，亞昕集團獨步雙層施作，浴室地板下方的管道備有維修孔，採用15公分高的止水墩，DURGO吸氣閥，日後維修更為便利。而許多家庭最在意的廚房空間更是一大驚喜，L型廚房令吳淡如相當滿意，視野遼闊不被侷限，還能一邊優雅工作、一邊看著孩子寫功課，直言有如此放鬆的尺度，讓人一定會喜歡下廚。

「亞昕森中央」綠覆面積約1150坪，被綠意包圍的雙塔建築讓吳淡如眼睛為之一亮。(圖/業者提供)

吳淡如也介紹到「亞昕森中央」的建築工程，全區特聘在日本知名建築工程事務所——竹中工務店任職38年的田中純夫擔綱監造，確保所有標準皆按照日本最高規格進行，並提供建築履歷，以透明公開方式，讓住戶了解建築工法細節，一點也不馬虎。

竹中工務店特殊工法包含使用一筆箍預鑄工法，可確保箍筋長度、彎度、角度，減少人工誤差加強綁紮，提升耐久品質；超強防水塗層搭配新日鐵制震能抵禦地震對建築帶來的損害。此外，防水工程進行雙層施作，頂樓防水採用聚脲工法，讓頂樓防水層不論是韌性、硬度、延展率以及耐穿刺都有更佳的效果，並能對抗UV及酸鹼物質；衛浴則是做到濕區防水至樑下，以達最高規格施工等級。

亞昕攜手北市超豪宅推手的柯宏宗大師，打造讓生態走進生活的綠建築。(圖/業者提供)

吳淡如強調：說「亞昕森中央」是會呼吸的綠建築一點也不為過，無論室內外皆是桃源，它與4800坪塭仔底濕地公園為鄰，是會呼吸的綠建築，住在這裡，生活將構築更多精彩，讓你在感受幸福的美好，帶給住戶真實的幸福。

亞昕森中央

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