三星堆金杖：或折射古蜀國王歷史傳說

近日三星堆7、8號祭祀坑考古新發現陸續公布，再次吸引社會目光，有關三星堆文化與中國商朝文化互動及受其影響程度再次成為熱門話題。據陸媒報導指出，新近出土的三星堆文物總數已達13000件以上，其中除了青銅器，金器也占了很大的比重，尤其是最著名的黃金權杖，可說是「一醒驚世人」的世界級考古發現，它更實地證明了古蜀國三星堆文化受到商朝文化深刻的影響。

據《央視網》報導，這柄著名的黃金權杖金器是三星堆國家級文物之一，長1.42米、重500克，以寬7釐米的純金薄片包裹木芯而成，在1986年考古發掘時是出現在1號祭祀坑裡。

三星堆黃金權杖上端有一段長達46厘米部分，雕刻著神秘圖案。圖案分為3組，最下一組刻著2個頭戴5齒形狀高冠，耳垂3角形耳環的人頭像。上面2組圖案相同，最上方為2條魚，中間為2隻鳥，還有1支羽毛箭，貫穿魚和鳥。(圖／新華社）

報導說，這柄黃金權杖出土時內層木芯已經腐朽，而金杖最珍貴的是上面的紋飾圖案，可以看到上面的人物形象為圓臉、嘴角微笑、頭戴玉冠，顯示為一名身份極為特殊的人物，而與頭像一起刻在金杖上的還有魚、鷹圖案。專家猜測，這可能與傳說中的蜀王「魚鳧」有關。這枚金杖也是目前發現的商代金器中，最大、最重，用以象徵王權和神權的稀世珍寶。

報導指出，從發掘出黃金權杖後，一直有學界認為，三星堆金杖、金面具等文物使用黃金的方式很可能是受到兩河流域文明的影響，但隨著三星堆遺址考古發掘的逐步推進，考古專家轉而認為，三星堆的黃金使用方式確認它具有受到商王朝影響的明顯特徵。

三星堆發掘出黃金權杖後，一直有學界認為，三星堆金杖、金面具等文物使用黃金的方式可能是受到兩河流域文明的影響。著三星堆遺址考古發掘逐步推進，專家轉而認為它受到商王朝影響更為明顯。（圖／新華社）

專家認為，經過對三星堆出土金器的製作工藝研究，三星堆金器都有一個共同的特點，就是將黃金打製成薄片，包裹在器物表面，作用更多是作為裝飾。目前來看，三星堆還沒發現北方草原地區耳環、鼻環這種直接用於人體的黃金飾物。

報導表示，這種把黃金打製成薄片用於裝飾的方法，並非三星堆文物獨有的現象。專家指出，在鄭州商城、湖北盤龍城和安陽殷墟等遺址出土的文物中，這種裝飾方法都有發現。它們往往附著在漆木器、青銅器表面進行裝飾。例如盤龍城出土的黃金就和綠松石一起做成綠松石金眼獸面，做工異常精美。

專家還表示，把黃金做成器物表面的裝飾，是商王朝以及受商王朝影響地區的一大特徵。但這些金器的造型呈現出神秘的地域特色，則是基於三星堆先民自身的信仰和審美觀。