近年NFT（非同質化代幣）掀起熱潮，國立自然科學博物館與台灣知名NFT平台「Jcard 這咖」跨界合作，以科博館吉祥物恐龍家族的「爆哥」，將在6月20日推出「賦能型PFP」NFT商品「爆哥你壞壞NFT」，首波將發行1000包，每包都是獨一無二的樣貌。
科博館推出「爆哥你壞壞NFT」，並在台中廣三SOGO百貨小型展覽，即日起展至8月28日。科博館館長焦傳金表示，NFT（Non-fungible Token）可作為虛擬商品所有權的電子憑證，觀眾購買的「爆哥你壞壞NFT」都是絕無僅有的，科博館並加碼可參觀展示場的超強賦能，帶領孩子認識前沿科技，接觸元宇宙未來新視界。
科博館表示，「爆哥」是科博館吉祥物恐龍家族的反派角色首領，看似壞壞卻很有態度，印證對於科學、自然要保持挑戰與好奇的精神。「爆哥你壞壞NFT」以Q版風格結合海洋、夏天等元素，量身打造獨一無二的個人畫像，採用程式演算法的生成藝術（Generative art）功能，可自動隨機搭配不同的背景、服裝、配件等多元造型。
科博館指出，非同質化代幣能以某種數位檔案形式存在，例如：畫作、音訊、影片、遊戲等獨特的數位物品。科博館NFT執行團隊並分享，消費者在使用完「參觀科博館」這項賦能後，還能在Jcard-Marketplace和朋友交易自己喜歡的爆哥，希望透過這次開創可愛的「爆哥你壞壞NFT」，引領觀眾進一步體驗元宇宙的世界。
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