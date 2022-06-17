中國大陸日前以檢出禁藥為由，禁止我國石斑魚輸入，推測仍有3600噸石斑魚待消化，農委會規劃用3100萬來行銷及獎勵，透過冷凍或冰鮮外銷輸出至歐洲、美國、紐澳、日本等各國，預估藉此方式消化300噸石斑魚，最高補助每公斤運費90元，如果用輪切或魚片方式每公斤再加碼10元，但補貼對象不限有無產銷履歷或養殖登記。

依農委會規劃，政策性農業專案貸款加碼補助8300萬元、加工凍儲補貼4900萬元、國內通路拓展6億4600萬元、國外通路拓展3100萬元，共計8億900萬元。

農委會農業金融局副局長施妮婷表示，農委會提供政策性農業專案貸款包括「輔導漁業經營貸款」、「青壯年農民從農貸款」或「農民經營及產銷班貸款」，協助漁民延養石斑魚12個月，並把箱網養殖石斑魚戶專案上限提高至8000萬元、其餘養殖方式仍是3000萬元，提供一年的利息補貼。

農委會漁業署副署長林國平說，加工凍儲補貼部分則會對三清品項每公斤40元；切片或切塊每公斤50元；也會透過自有的「漁業嘉年華」、「鱻魚購」及「農產嘉年華」等平台促銷，而目前也已媒合全聯、楓康及萊爾富等辦理促銷，也會待疫情趨緩後，在宴會推廣。

農委會國際處處長林家榮指出，將推出「海外拓銷獎勵」及「海外廣宣與拓銷活動」，提供每公斤最高90元補助，若採魚片或輪切每公再加碼10元，並將在海外通路辦理活動。

至於補助對象會僅限產銷履歷或有養殖登記的漁民嗎？林國平說，養殖登記透過申報、未有養殖登記則會透過查報，預估涵蓋率率91％以上，均納入補助對象；林家榮說，外銷業者若要取得相關補助，仍要至漁業署輔導的養殖戶才能申請補助，也確保用藥安全。

至於近日外界關切是哪家實驗室檢驗，林國平揭曉答案，是由經過TAF（全國認證基金會）認證的中央畜產會實驗室檢驗。