全球最大規模生技商業展會「BIO International Convention」(BIO 2022)於6月16日在美國聖地牙哥圓滿落幕。台灣在睽違兩年後，再度共組產政研生醫代表團，總計超過60家生醫業者與法人單位，在團長行政院科技會報吳政忠副召集人帶領下，以「跨域科技．創新生醫」為主軸，打響臺灣生醫品牌。

吳政忠表示，除參展北美生技展推升臺灣生醫品牌聲量外，生醫新創團隊亦於本次大會嶄露頭角，有兩家廠商獲選進入6月14日2022 BIO Star-up Stadium，大會。另由科技部產學司主辦「Smart Health Demo Day」，邀請知名創投與14家生醫團隊進行交流，加速我國新創團隊介接國際人脈與資源。

臺灣館今年展出四大特色：新藥開發如癌症標靶、糖尿病、抗體等；臨床試驗與CDMO(委託開發暨製造服務，Contract Development and Manufacturing Organization)；農業生技包括膠原蛋白人體組織修護材料、動物免疫治療；及結合跨域科技應用的生醫領域，像是生醫晶片、可攜式醫療心電圖、AI偵測診斷服務、抗體研發平台等，展現臺灣生醫軟硬整合的實力，更是展會大亮點。

吳政忠指出，為掌握臺灣在後疫情時代成為全球生技創新聚落的機會，強化國際鏈結與國際人才培育亦是代表團重點。行程安排參訪全球知名的抗體與製劑開發製造商BioLegend，以及具世界領域地位的癌症研究中心City of Hope(希望之城國家醫學中心)，藉以建立我國生醫在人才交流、臨床轉譯、癌症治療等國際合作管道，提升產業國際競爭力。