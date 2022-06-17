日前有網友抓包PTT帳號「bryant780417」利用上班時間發表仇女言論、政治攻擊，甚至對台北市議員徐巧芯性羞辱。法務部廉政署調查發現是該署派至新北地方法院政風室的陳姓科員，記申誡2次。徐巧芯17日晚間在臉書表示，這名公務員已打電話向她致歉，也盼透過她向外界轉達，對於推文造成傷害表達誠摯的歉意，「希望可以原諒我先前這些不成熟、非理性的言論。」

徐巧芯指出，今天18時11分，Bryant780417（廉政署分派在新北地院政風處的公務員）打電話向她致歉，她也表達對最近事件的看法，包括2016年的貼文到現在已經六年，她不會追究。

徐巧芯說，Bryant780417請她轉達，「想向因此帳號所發表推文造成傷害表達誠摯的歉意，希望可以原諒我先前這些不成熟、非理性的言論。」徐表示，上述內容是Bryant780417請她向外界表達，字句都與他確認過。

徐巧芯提到，她也向對方表明：「公務人員在私下當然有表達自己意見的權利，跟自己的政治立場，就算他再討厭我也沒有關係。只是先前台北市公務員同樣是上班時間使用社群平台，卻被叫到議會公審唸貼文的事情，讓很多人覺得這個比例原則已失當，演變成政治洗門風、綠色文革，才會有後續檢視中間的標準是否一致的討論。我們討論的是這把尺，而不是要針對公務人員個人。」