國民黨花蓮縣黨部今發布年底縣議員暨鄉鎮市長選舉資格審查名單，其中尋求連任的議長張峻，被以黨內選舉提名辦法第9條「排黑條款」排除在外，張峻不滿，他擔任正副議長，也曾扛起兼任黨部主委重任，自己是忠貞黨員，卻因議會審查礦石稅條例時，未能完全配合縣府，就被黨部刻意找理由作掉，他將向黨中央申訴，「我絕對參選到底」。

張峻接受媒體訪問，他不諱言，曾與多位同僚涉入LED路燈採購弊案，也被新北地院依貪汙治罪條例判處7年8個月徒刑，正上訴中，但張峻澄清，法院已經查證「建議款單上並非我的簽名」，法院仍在審理，但此案在他4年前登記參選議員就已發生，當時黨內資格審查沒問題，怎麼4年後就說他涉貪汙，取消他的提名資格。

張峻說，去年議會審查礦石稅條例，因當時此案遭礦石業者提告，縣府屢屢敗訴，主持議會的他因此在程序會時退回條例，但後來縣府修改為分級開徵等內容後，議會也通過了，現在是遭中央卡住，「沒有完全配合縣府就被作掉」。

張俊說他是忠貞黨員，擔任過正副議長，也曾扛起兼任黨部主委重任，他已經備妥資料，會向黨中央申訴，也會參選到底。

面對張峻指控，黨部主委張逸華說「完全與礦石稅無關」，不是因礦石稅才刻意排除。他強調，資格審查完全依據中央黨部的規定辦理，包括要符合選罷法、第9條規定，在每個地方黨部、對任何黨員都是一體適用，沒有任何特殊性。他一向尊重議長，但他身為黨部主委均依黨規處理。

有意參選議員與鄉鎮市長登記，國民黨縣黨經資格審查，花蓮縣13鄉鎮市長選舉，除花蓮市另專案辦理、豐濱鄉未有黨員領表登記外，其餘11鄉鎮市共計19人完成領表登記作業，均符合資格；花蓮縣縣議員10選區，共33人完成領表，32人完成登記，除張峻及林宗正，其餘30人均符合資格。