「第13屆兩岸電影展」開幕式熱鬧非凡。（兩岸電影展提供）

「第13屆兩岸電影展」今（17日）起在誠品電影院正式展開放映，邀請金馬影后陳湘琪、小影帝白潤音出席開幕式，還有《魔法阿媽》導演王小棣、《修行》導演錢翔、《複身犯》導演蕭力修、監製林秉聿、《詭扯》監製丁長鈺、《嗨！神獸》製作公司滿滿額代表林柏翰經理都熱情現身力挺，國家影視廳中心董事長藍祖蔚也代表甫完成數位修復的《一代劍王》出席開幕式。

身為「兩岸電影交流委員會」代理主任委員的朱延平導演，儘管近日忙於監製電影《小子》的拍攝工作，仍特別前來，他表示：「兩岸電影展在業界交流和市場推廣上扮演很重要的角色，去年7月李行導演在病榻前將兩岸電影交流委員會的工作囑託給我，臨危受命、加上疫情等大環境的困難，壓力確實很大，所幸台灣電影人的熱情參與，讓我十分感動，看到今天現場來了實力派影后陳湘琪，還有台灣電影未來的希望白潤音及各位導演、監製，期盼疫情趕緊過去，我們繼續讓兩岸電影人交流合作起來。」

今天開幕式上是陳湘琪和白潤音第一次見面，陳湘琪笑說雖然還沒看過白潤音的作品，但很開心台灣有這麼優秀的新生代演員加入，看到他古靈精怪的模樣，承諾一定要利用暑假好好的來看看他的演技，而白潤音則對湘琪老師久仰大名，常常聽到合作過的演員提及，對陳湘琪充滿好奇，直呼很想合作一次，不過最近以課業為重的他，除了想念拍戲的日子外，也很享受耍廢的日子。

兩岸電影展在台北選映了《懸崖之上》、《烏海》、《兔子暴力》、《一江春水》、《柳浪聞鶯》、《白蛇傳．情》6部大陸電影，題材涵括女性、犯罪、諜報、戲曲各層面，其中張藝謀導演的《懸崖之上》還特別企劃「影展首映口碑場」回饋影迷，一開放就索票一空，足見大導演的電影魅力；同時本週六，影展也邀請到知名電影學者、去年金馬評審團主席黃建業老師舉辦一場戲曲電影的專題講座，針對曾在大陸年輕族群掀起話題、創下近億播放紀錄的粵劇電影《白蛇傳．情》，以傳統戲曲躍上大銀幕為題，吸引了許多對傳統戲曲有興趣的影迷購票參加。

而即將在7月初於北京放映的台灣電影包括《修行》、《詭扯》、《複身犯》、《嗨！神獸》及2部經典修復《一代劍王》、《魔法阿媽》，6部電影主創今與文化部影視及流行音樂產業局局長徐宜君、兩岸電影展的大家長朱延平導演一起點亮美好，當懷舊電影燈箱亮起，正式宣告第13屆兩岸電影展開幕，陳湘琪對於主演《修行》能透過影展跟大陸影迷見面感到相當開心，該片講述中年女性的心境是打破地域疆界的題材，相信一定能引起彼此的共鳴，很可惜不能親自跟影迷互動，但不忘用一句話推薦，她笑說：「這是一部直逼現實生活的脆弱與殘酷的電影，就像金馬執行長聞天祥所說，是一部關於婚姻的恐怖片！」