吳宗憲發文悼念父親。（摘自臉書）

Sandy（右）去年父親節曬出跟阿公、爸爸吳宗憲、弟弟鹿希派的合照。（摘自臉書）

綜藝天王吳宗憲的父親昨（16日）病逝於內湖三總，享耆壽90歲。他昨正在墾丁錄《綜藝玩很大》，得知噩耗後立刻中斷錄影，趕回台北處理後事。吳宗憲稍早在臉書發文表達對父親的思念，許多粉絲也留言希望他節哀、保重。

吳宗憲在臉書哀悼，「6月16下午3：35開始對父親的無限思念⋯⋯一切都安好。」表示會依照父親意願「完全不麻煩任何人」，形容父親這生是「瀟灑走一回」，並附上多個愛心，感謝外界關心，「要感謝的人太多，所以謝天！」

吳宗憲的爸爸因機能退化，住進加護病房，3月受訪時爸爸已住院2個月，表示爸爸因為腎功能比較不好，1個周要洗腎1、2次。他6月初曾秀出爸爸在醫院插鼻管的照片，表示為了愛唱歌的爸爸才研發卡拉轟天雷，爸爸常在醫院拿著他的產品唱老歌，還說販售的錢要用爸爸名義全部捐出。

如今與父親天人永隔，吳宗憲表示有見到爸爸最後一面，爸爸走的很安詳，之後的告別式將採基督教的追思儀式，不安排公祭。