40歲美國樂壇天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears）於美國時間9日，在加州千橡市豪宅和小12歲未婚夫山姆阿斯加利（Sam Asghari）完婚，夢幻婚禮宛如童話故事，還有眾多巨星到場見證；但傳出布蘭妮第一任前夫亞歷山大（Jason Alexander）當天持刀闖現場，隨即被捕入獄，近日出庭遭指控4罪行，更被禁止騷擾布蘭妮夫婦，限制令期限長達3年。

小甜甜布蘭妮9日在IG曬出和阿斯加利婚禮影片和多張照片，她的多位演藝圈好友都有出席，嘉賓陣容超豪華個個是巨星，像是天后瑪丹娜、茱爾芭莉摩、賽琳娜戈梅茲和派瑞絲希爾頓等，都特地出席見證她的第三段婚姻；婚禮結束後，小甜甜布蘭妮還不敢置信地說，「整個早上超緊張，直到下午2點才有要結婚的真實感」，更甜蜜地形容自己的喜事，「童話故事是真的」。

布蘭妮第一任前夫亞歷山大（Jason Alexander）當天持刀闖現場，隨即被捕入獄。(圖/ 摘自亞歷山大IG)

不過，當天婚禮出現插曲，據外媒《CNN》報導指出，婚禮當天小甜甜布蘭妮第一任前夫亞歷山大（Jason Alexander）私自闖入，還直播全程，最後被逮也被網友第一時間看到；亞歷山大被捕入獄後，日前法院傳訊出庭，他被指控跟蹤重罪、毆打罪、破壞公物罪和擅闖民宅罪等4項罪行，他卻全面否認。最後在聽證會上，法官對亞歷山大開出10萬美元（約新台幣300萬元）保釋金，並禁止他繼續騷擾布蘭妮夫婦，限制令期限為3年。

據悉，亞歷山大不僅在布蘭妮婚禮上犯下多起罪行，警方還發現他居然是通緝犯，2016年他被指控偷走房通價值2千美元（約新台幣6萬元）的珠寶，被以竊盜案通緝；開庭後亞歷山大被押回監獄，預計22日再度開庭受審。