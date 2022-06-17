年底新竹市長選戰儼然是「兵家必爭之地」，朝野各政黨廝殺競爭空前激烈！儘管藍綠白及時代力量等陣營還未正式提名候選人，但隨著民進黨率先「掀牌」人選漸趨明朗化，「鄭下沈上」幾成定局，也將為風城格外詭譎的戰局揭開序幕。在行政院顧問鄭宏輝出局、現任市長林智堅「指定接班人」副市長沈慧虹可望將獲徵召出馬角逐的變化發展下，獲得地方基層高度支持、力挺的國民黨參選人、「六連霸」資深議員林耕仁，將成為檯面上最能夠接收鄭宏輝票源系統轉移的選將人選。

距離年底百里侯選舉僅剩下不到半年時間，新竹市長競逐看似將進入戰國時代，卻也是目前全國22縣市之中唯一一個朝野各政黨皆未完成提名布局的縣市，足見風城一役之暗潮洶湧的複雜弔詭程度。不過，近日因「小英男孩」林智堅即將宣布轉戰參選桃園市長，私底下如火如荼啟動「交棒計畫」，民進黨中央加快提名進度，在身兼黨主席的蔡英文總統等黨高層出面勸退下，將欽點沈慧虹代理並參選新竹市長，原先備戰已久的鄭宏輝雖表明不會退選，但仍強調尊重選對會的決議，但能否獲高層關愛，也將為竹市選情投下變數。

「林耕仁絕對是最能吸收鄭宏輝票源的人！」熟稔竹市選戰的地方人士分析，鄭宏輝被硬「卡」若棄選，這時國民黨若能趁勢推出林耕仁披掛上陣，勝選機率將大大提高，其主要原因為竹市約45萬的人口結構中，本土票約占5、6成以上，林耕仁與鄭宏輝同為本省籍，可望吸收一部分鄭遺留下來的本土票；此外，竹市的政黨色彩一向沒那麼吃重，林、鄭兩人皆在地方耕耘經營許久，彼此都對其基層組織系統相當熟悉，如今鄭不選後，將使原本礙於人情壓力而暫時難以表態的地方樁腳、基層鄰里長等擺脫桎梏，將更能夠無罣礙地選擇他們心中支持的人選。

不僅如此，該地方人士直言，若國民黨改為推派甫擔任不到一屆的立委鄭正鈐或前NCC委員、清大副教授翁曉玲等人，則接收鄭宏輝地方票源及淺綠、中間選票的效果，勢必將大打折扣。除了鄭正鈐、鄭宏輝「雙鄭」宿敵才剛於2年前立委選戰廝殺對壘過，雙方人馬之間的選舉恩怨至今仍無法化解，票源轉移可能性非常低之外，另外，鄭正鈐立委只當半屆「落跑」選市長更會被嚴重質疑正當性，而被視為「奇兵」的翁曉玲則嚴重欠缺知名度，與地方互動不多、不深，就連藍營議員對其也相當陌生。

反觀，一向與人為善的林耕仁一方面通過「程序正義」檢驗，去年7月底即在國民黨中央正式派人至新竹市黨部監督下的自辦初選民調中過關勝出，另一方面於本月初黨秘書長黃健庭赴議會黨團舉行的「假投票」中，林耕仁也獲得逾8成以上議員一致明確表態支持。最為關鍵的是，觀諸往年新竹市歷次重要選戰，若藍營不能在東區大贏，則需要靠另一重要票倉香山區的得票數來彌補才有望取勝，媒體因此將其封為「拿香山得竹市」，而林耕仁恰好是出身及長期深耕經營香山區的人選，參選條件可望大大加分。

不過，地方人士也擔憂，雖然目前在鄭宏輝被踢出局後，林耕仁是最有能力及實力接收鄭宏輝票盤的人選，但國民黨卻仍遲遲未拍板定案完成提名，放任林耕仁及藍營優勢一點一點地逐漸消耗之中。相較之下，其他第三勢力包括民眾黨及時代力量等均已在檯面下鴨子划水，虎視眈眈，據透露，像是本週身兼民眾黨新竹縣黨部主委的不分區立委高虹安便密集拜會竹市地方重要人士，表達其對投入「柯文哲家鄉」一戰的高度意願，參選機率逐步提升中。

時代力量方面人選雖仍未定，但由於竹市為目前時力在全台唯一擁有3席議會黨團的縣市，2年前竹市立委選舉時力候選人高鈺婷也搶下近3成得票，加上林智堅已推派市長辦公室副主任楊玲宜參選北區議員，不僅對同選區的時力現任議員林彥甫競選連任將造成直接威脅，時力更恐將面臨慘遭「團滅」重大危機，在此情勢之下，若時力不派各民調版本皆約占1成左右支持度的立委邱顯智參選市長，或是缺席風城之戰，勢必將對風城詭譎戰局再投下極大不確定變數。