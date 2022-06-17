水餃是許多人相當喜愛的食物，要搭配什麼沾醬，每個人也有自己的堅持，就有女網友分享，室友吃水餃時喜歡加醬油膏，她則習慣沾沙茶醬，好奇大家平時吃水餃都沾什麼醬，意外掀起熱議。

一名女網友14日在PTT以「水餃是醬油派還是沙茶派」為題發文，表示中午煮了媽媽寄來的水餃當午餐，不過準備醬料時，室友說要加醬油膏一起吃，而她比較喜歡沾沙茶醬，因此好奇，吃水餃沾什麼醬是否與小時候家裡怎麼吃有關，「不知道大家吃水餃都是哪一派的？」

貼文一出，網友們議論紛紛，其中有不少人對於吃水餃沾沙茶醬的行為感到不解，「第一次聽到有人水餃沾沙茶」、「水餃沾沙茶是什麼邪魔歪道」、「沙茶是誤入歧途了吧」、「沙茶是火鍋才吃好嗎」，喜愛沾沙茶醬的人則反駁，「什麼東西都可以加沙茶」、「加醬油好吃，但加沙茶後根本另一種境界」。

此外，也有網友分享自己的獨門吃法，包括「醬油加糖」、「芥末醬油派」、「黑醋，香港室友教的，可以提鮮」等，不沾任何醬料的人也不在少數，「煮水餃加鹽巴，煮熟直接吃，沒在加醬的」，甚至有台南人稱，「從小只沾龍眼蜜」，讓網友大開眼界。