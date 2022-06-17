《貓王艾維斯》導演巴茲魯曼。（華納兄弟提供）

導演巴茲魯曼執導傳記電影《貓王艾維斯》以經紀人「湯姆帕克上校」（湯姆漢克飾）的視角述說「貓王」艾維斯普里斯萊（奧斯汀巴特勒飾）的生平及音樂經歷，將於下周四（23日）在台上映。片商華納兄弟明（18日）起將在台北信義區舉辦《貓王艾維斯》，飾演貓王艾維斯的好萊塢新生代男神奧斯汀巴特勒也親錄影片，邀請台灣粉絲加入這場夏日音樂派對。

任何看過導演巴茲魯曼電影的人都知道，從《羅密歐與茱麗葉》、《紅磨坊》到《大亨小傳》，不論是什麼故事或主題，他對電影的配樂與原聲帶都非常重視，在《貓王艾維斯》中更是如此。而貓王艾維斯一生更是錄製超過700首歌，導演巴茲魯曼必須慎重選擇歌曲才能說好這個故事，〈Hound Dog〉這首熱門歌曲便是其中之一。韓國人氣女團「BLACKPINK」成員Rosé日前也與導演巴茲魯曼分享，她記得貓王艾維斯的第一首歌就是〈Hound Dog〉，當時她跟姊姊都迷到不行，一直重複播放那張CD，並且激發她日後成為在舞台上閃耀的藝人。

該曲在片中由威利梅大媽桑頓飾演的靈魂樂歌手「尚卡杜庫雷」演唱，導演巴茲魯曼也請來現代饒舌歌手蜜桃貓朵佳，替年輕觀眾重新詮釋這首歌，將其熟悉的副歌結合成她的原創歌曲〈Vegas〉。導演巴茲魯曼表示：「像貓王艾維斯這樣具有代表性的歌手，我都不是要解讀它曾經是什麼樣子，而是要解讀出當時觀眾的感受。舉例來說，當大媽桑頓唱著：『You ain’t nothin’ but a hound dog……』，這實際上是運用衝突性的街頭用語，去說一個女人告訴一個不忠的男人快點『上路』的故事。蜜桃貓朵佳也替當今觀眾，尤其是年輕觀眾，詮釋其歌詞與情感，透過饒舌的形式與大媽桑頓相呼應。」

《貓王艾維斯》音樂派對明起在台北信義區微風松高H＆M前華麗登場，呈現貓王艾維斯橫跨30年的風采，包含表演舞台、造型時尚、奢華布景等，現場不時有DJ音樂活動，能搶先聽到電影歌曲，民眾只要拍照上傳至社群，設定公開並同時標註「＃貓王艾維斯」，即有機會獲得《貓王艾維斯》電影贈品或電影票。