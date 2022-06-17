華南金控暨華南銀行總經理交接典禮於6月17日舉行，由華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬監交，華南金控原任總經理羅寶珠及華南銀行原任總經理張振芳即日起退休，華南金控總經理由李耀卿接任，華南銀行總經理由黃俊智接任。

華南金控原任總經理羅寶珠自民國66年進入華南銀行服務，歷任華南銀行作業管理部經理、電子金融部經理、董事會稽核部經理，及華南金控總稽核等職務，任職華南金融集團45年，於華南金控總經理任內，落實執行集團各項營運策略，在資產品質、公司治理、風險管理及企業社會責任等面向都有優異表現，可謂建樹豐碩、貢獻卓著。

華南銀行原任總經理張振芳自民國70年進入華南銀行服務，歷任華南銀行台南分行經理、董事會主任秘書、營運管理部經理、華南金控市場行銷處處長、華南銀行營運管理群副總經理，及總機構法令遵循主管等職務，任職華南金融集團41年，於華南銀行總經理任內，帶領經理部門推展各項業務，創造獲利佳績有目共睹，為華南銀行下一個一百年奠定良好的根基。

華南金控新任總經理李耀卿畢業於美國華盛頓大學企業管理所，民國91年進入華南金融集團服務，歷任華南銀行風險管理部經理、華南金控風險管理處處長、華南銀行風險管理群暨資訊科技管理群副總經理，並兼任華南國際租賃董事長等職務。

華南銀行新任總經理黃俊智畢業於國立臺灣大學管理學院碩士在職專班會計與管理決策組，民國81年進入華南銀行服務，歷任華南銀行企金行銷部副理、董事會主任秘書、行政管理群副總經理，並兼任華南金創業投資董事長兼總經理等職務。

華南金融集團指出，華南金融集團在張雲鵬領導下，輔以兩位新任總經理之豐富歷練，相信可為華南金控及華南銀行帶來一番新氣象，朝向永續經營及獲利新高的雙重目標前進。