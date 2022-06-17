看準疫情使得擁有專屬空間的假期更興盛，關西六福莊即日起至9月30日，推出「包場渡假」計畫，特別規劃強調專屬服務的「鑽石私房VIP假期」住房專案，減少旅客與其他人接觸，只要2人就能夠包場爽玩，雙人入住最頂級的鑽石套房1晚，提供專車定點來回接駁、進房check in、早餐及晚餐由專人送到房等VIP服務外，還有專屬的私家包場行程和親近動物的活動，讓旅人來趟有趣又安心的假期。

關西六福莊推出「鑽石私房VIP假期」住房專案，2人就能包場安心玩。（六福旅遊集團提供）

專屬的私家包場行程包含超萌動物寶寶見面會的小福豚體驗特別場、淺山農事巡禮。「小福豚體驗特別場」特別規劃超搶先與新誕生的動物相見歡，房客能走入全台唯一多物種共棲的環境，跟著專業導覽員一起了解福豚寶寶出生紀事、孕育過程、生活習性的解說，還有親子共同準備的愛心餐食，看著可愛的福豚寶寶搖擺著身軀努力跟上媽媽的腳步，一起享受美食，連睡覺都要緊黏不放，萌度瞬間爆表，隨著未來其他動物寶寶陸續誕生，日後還會有更多不同的選擇。

深受好評的「淺山農事體驗」則會前進探索友善耕作的農地，觀察蚯蚓生態循環箱的設計原理，了解農地裡的生態循環，讓孩子透過種植、採摘、生物防治等農事步驟，學習如何愛護環境，體驗一日耕種達人的工作，感受回歸自然的樂趣，接著再進行犀牛噗噗手工紙DIY，化身「現代蔡倫」，用犀牛排泄的原料，動手造紙，化腐朽為神奇。

此外，還附贈能近距離親近人氣動物體驗3選1，分別為草原歷險、勇闖猛獸島、犀牛保育員，旅客可依照參加者年齡選擇最想參加的活動，在專業導覽員的陪同下，享受安心的鑽石VIP包場服務；「鑽石私房VIP假期」每房2萬800元+10%，每日限量1間。