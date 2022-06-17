日前在新加坡出席第19屆香格里拉對話的中國大陸國防部長魏鳳和表示，一個中國原則是中美關係的政治基礎，搞「以台制華」是不可能得逞的，美方再次宣布對台軍售，嚴重損害中國主權和安全利益，中方堅決反對、強烈譴責。而前民進黨立委郭正亮對此則分析了美國部署的新戰術，直言「拿台灣去撞牆」，引發討論。

郭正亮今（17）日在網路節目《不演了新聞台》中提到，現在中國大陸也觀察到美國在「以台制華」，而且「以台制華」我們不知道紅線在哪裡，這個就是一個比較值得觀察的部分，現在充滿不確定性。郭正亮也直言，中國大陸是看到美軍開始介入台灣，之後就要開蒙特瑞會議，就是台灣跟美國的軍事戰略對話，目前已經有聲音傳出來，表示美國沖繩的第三陸戰隊遠征軍，會在第一島鏈內擔任防區部隊，然後跟台灣的陸戰隊合作，還有美國對台灣的軍售計畫，也要大幅介入，甚至更強化台灣的地面作戰能力，美國的國民兵還要跟台灣的後備軍人系統接軌。

但郭正亮也提及，對於美軍，目前不知道「以台制華」的動作會做到什麼程度，所以郭正亮認為，中美雙方現在正在醞釀「哪些是紅線」，因為「以台制華」的軍事行動和部署，中美雙方都還在摸索，而美國之所以會有這種新的構思，主要就是因為發現第一島鏈「沒有辦法進來和中國大陸作戰，因為風險太高了」，所以必須要有不同的戰術，因此就把台灣納入了，「美國要拿台灣去撞牆，台灣只是一顆棋子」。

郭正亮最後也說，台海議題已經進入新的階段，進入中美軍事博弈的階段，而令人很遺憾的是，「在這個階段台灣沒什麼主動性，當介入了大國的博弈中，雙邊衝突開始之後，最後的結局不是你能決定」，郭正亮說，「台灣現在已經走到這個地步，就是民進黨選擇這個道路的必然結果」，「倚美謀獨」大概走到極限了，不能搞「法理台獨」了，美國將要開始進場佈局，把台灣作為一個軍事的旗子，做一些佈局還有演練的部署，台灣只能百分之百配合，完全沒有自主權。