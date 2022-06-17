台南市警察局善化分局頭社派出所員警執行護果巡邏時，會帶著警犬同行。（劉秀芬攝）

台南市警察局善化分局頭社派出所員警執行護果巡邏時，會帶著警犬同行。（劉秀芬攝）

台南山區芒果、酪梨即將進入盛產期，為了保護果農辛苦種植水果不被宵小竊取，台南市警察局玉井分局啟動護果專案勤務，每日出動警力數達20人；善化分局頭社派出所轄區範圍大又偏僻，員警護果巡邏時帶上警犬「霸王」，機動鑽入果園深處，宵小無所遁形。

台南大內是全台酪梨主要產區，高單價的酪梨常引起竊賊覬覦，雖然警局在產季時都會加巡邏護果，仍有人鋌而走險；大內農友表示，前幾年大內開始推出酪梨茶、酪梨麵，2019年不僅酪梨苗、酪梨籽被搶購，裝箱放在工寮的酪梨也整箱被偷走，傳出有人晚上乾脆睡在工寮。

頭社派出所所長黃盛潮表示，大內區水果種類豐富，芭樂、木瓜一年多收，加上酪梨、芒果，護果勤務可說整年不斷，除了盛產期加強巡邏，更會帶著從台南市動物之家善化站認養來的虎斑狗「霸王」一起巡邏，「霸王」穿上制服就知道要出勤，經過果園察覺異常就會大吠，帶來嚇阻效果。

據資料統計，大內區2017、2018竊案各有2件，2019年陡增至7件，從新竹、嘉義、台南、屏東等各地而來，其中一件還是員警半夜2點巡邏時人贓俱獲；2020年則無農民報竊，2021年有6件，偷摘水果酪梨、芭樂、木瓜都有，農友表示，若是路邊少數幾顆被摘就當成救濟艱苦人，量大才會報警。

善化分局表示，除了與里長鄰長等人組成群組，宣導留意進出庄頭小路陌生人，規畫護果巡邏路線，針對重點區域巡邏，提升農民防竊意識，教導強化自我防竊，如加裝照明設備、監視器，與農民加強聯繫，警民合作遏阻宵小。

玉井分局護果專案也行之有年，今年專案6月1日啟動至7月底，事前也對轄內農民加強宣導防竊工作，調查各區果園，規畫巡邏路線；今年因疫情嚴峻，為讓民防、義警及巡守隊協勤民力加入，由內外勤同仁相互支援，每日出動警力20人巡邏。

玉井分局表示，近年來在加強防竊宣導與巡邏下，水果遭竊案不多，2019年1件、2020年4件、2021年1件，今年第1件竊案6月14日才剛發生，南化一名老翁貪小便宜偷摘路旁果園4顆芒果，被園主發現，正巧巡邏員警經過，將老翁以竊盜罪送辦。