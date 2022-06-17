陳仙梅（左起）、羅巧倫、葉家妤、林韋君亮麗出席開鏡儀式。（羅永銘攝）

何豪傑（左起）、郭亞棠、王瞳、李又汝將在最新台8合作。（羅永銘攝）

林韋君相隔8年再度回歸台8，首次加入民視行列，即將出演最新戲劇《市井豪門》。她日前過44歲生日被拍到與緋聞男友張勛傑在香閨慶生，受訪時她極力否認：「不是這樣，就是朋友間聚會過生日，一群朋友簡單到我家吃喝，而且真的很巧，我們不常見面，上一次見面是幾個月前，那天還有其他朋友。」

林韋君強調已經單身很長一段時間，目前專注在工作上，感情上沒放棄，但走佛系隨緣態度，若交往是否公開，她說：「以前就沒在躲，對我來說感情是過生活，生活就是過自己。」

而林韋君和同劇演員羅巧倫、陳仙梅剛好同天生日，都是雙子寶寶。陳仙梅說生日當天超慘，因為小孩確診被關在家1打2，老公又不在身邊，「老大吐滿地，身體沙發都是嘔吐物，老二又哭，我生日當天就這樣過了。」好在老公還識相，後來有送蛋糕和花示愛。

而羅巧倫則是和朋友在老蕭的日本料理店過生日，她透露現在還是有持續凍卵，沒有放棄生小孩，「我本來就沒辦法自然懷孕，現在2個月去一次取卵，人生還是希望有生小孩的機會。」

《市井豪門》劇情描述一街之隔2個世界，一邊是傳統菜市場，一邊是華美的豪宅，在天秤兩端。市場的市井小民嚮往豪宅裡的生活，然而住在豪宅裡的人真的是快樂的嗎？製作人蕭大陸表示籌備這一部戲壓力很大，從角色挑選到導演的挑選，每一位都是一時之選，希望為民視帶來豪門級的廣告，一起努力、一起加油。

全劇網羅實力派演員演員雷洪、潘麗麗、蕭惠、倪齊民、陳仙梅、吳皓昇、葉家妤、張可昀(小甜甜)、何豪傑、羅巧倫、馬國畢、謝忻、林道遠。年輕票房保證的演員王瞳、傅子純、林韋君、黃文星、李又汝、張家瑋、張書偉、郭亞棠、洪毛、謝京穎、胡嘉愛、劉奕、顏曉筠、林琮軒、周宇柔、余思達、波波蓁、陳彥嘉、許博維、王威、陳毅等人也亮麗登場。