Lulu透露看完《耀輝姬物語》很有感觸。（聯合數位文創提供）

Lulu開心參觀「吉卜力動畫大師-高畑勲展」。（聯合數位文創提供）

Lulu開心參觀「吉卜力動畫大師-高畑勲展」。（聯合數位文創提供）

Lulu（黃路梓茵）最近忙於舞台劇巡演彩排工作，今（17日）特地抽空到臺北流行音樂中心，參觀「吉卜力動畫大師-高畑勲展」，她對於這位日本大師作品暸若指掌，甚至連主題曲都會哼，透露看完《耀輝姬物語》很有感觸，「人生下來，就是要好好活著」，也因此Lulu將下半年的步稍微調慢，提到：「昨天一個人去吃燒肉，蠻享受一個人吃飯的感覺，我刻意不看手機，可以好好品嘗到肉的味道。」

Lulu的師父黃子佼最近升格奶爸，會不會也想「跟進度」？她笑說：「不會，看到佼哥當奶爸最近都沒睡飽，真的很辛苦。而且我媽他們都沒有催婚，反而還會叫我不要太早結婚。」不過Lulu並不會因此不敢生小孩，「因為我媽媽曾當過保母，如果將來結婚生小孩，還可以給她帶。」

談到吳宗憲高齡90歲的父親昨過世，Lulu驚訝說因為早上趕出門還沒看到新聞，會傳訊息給吳宗憲，「雖然不認識憲哥的爸爸，但他都給爸爸最好的照顧，很常聽憲哥說起爸爸，雖然他都用開玩笑方式，說爸爸旁邊好幾個護理師照顧，還會拿卡拉轟天雷給爸爸唱歌，都是父子很可愛的互動。」Lulu說吳宗憲總是笑笑去面對，之前小鬼驟逝也是，「憲哥在這時候反而會是照顧大家的爸爸 ，雖然心裡很難受 ，但他會更堅強，這是我佩服他的地方。」

此外，對於今年金鐘獎，Lulu對得獎保持佛心、隨緣態度，「現在對於有無入圍或得獎都隨緣，要工作得開心比較重要。」她以去年為例，原本把金鐘獎頒獎典禮那天空下來不工作，笑說：「結果連入圍都沒入圍！我那天索性跑去山上露營，哈哈。」「吉卜力動畫大師—高畑勲展」明日（18日）起至9月25日，在臺北流行音樂中心文化館二樓特展廳展出。