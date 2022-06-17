《忌妒的藍圖》找來貝斯吉納和蕾雅瑟杜主演。（可樂電影提供）

曾以《夢鹿情謎》榮獲柏林影展金熊獎導演伊爾蒂蔻恩伊達，執導的首部英語電影《忌妒的藍圖》，邀來荷蘭性格男星貝斯吉納與法國女神蕾雅瑟杜所主演，吉斯納貝飾演一名紳士船長，與一見鍾情的陌生神秘女子閃婚後卻性情大變，醋性大發還大搞外遇成渣男，更是監控愛妻的一舉一動與暴力相向成恐怖情人。

匈牙利金獎導演伊爾蒂蔻恩伊達在2017年所執導的《夢鹿情謎》榮獲第67屆柏林影展最佳導演金熊獎，並入圍奧斯卡金像獎最佳外語片獎。暌違4年，首度挑戰英語發音電影，由匈牙利、法國、德國與義大利四國合製，邀來炙手可熱又多產的荷蘭實力派金獎影帝吉斯納貝，及演技在商業片和藝術片間游刃有餘的「龐德女郎」蕾雅瑟杜，更是網羅《巴黎小情歌》路易卡瑞與《巴黎聖羅蘭》潔絲敏婷卡等華麗卡司。

吉斯納貝曾主演羅依羅尼2018年執導、具歷史性壯觀場面的《磅礡戰役》與藝術電影《我心愚鈍》。2017年主演的電影《情謎鬱金香》，由2次奧斯卡得主麥克馮戴姆執導，並於多倫多國際電影節首映。2018年在保羅范赫文執導的《黑書》飾演主要角色。除了兩度獲得金犢獎最佳男演員，他還於2012年獲得著名的荷蘭戲劇獎The Arlecchino和音樂劇最佳男配角獎。

吉斯納貝在《忌妒的藍圖》中飾演帥氣、具有紳士風度、個性內斂的資深船長賈可柏，在咖啡廳與朋友打賭，歡喜娶進一見鍾情的神祕女子莉茲，年輕貌美的愛妻讓賈可柏陷入瘋狂迷戀，但因強烈的控制及佔有慾，深而懷疑妻子與他人曖昧、外遇，醋性大發派人跟監、自己也為滿足私慾偷吃小三，仍向妻子借題發揮，怒摔瘋砸家當，甚至施行暴力，強勒莉茲細頸等瘋狂行徑一一顯露。2人爭鋒相對的爆發性演技，絕對讓影迷感到十足過癮。

該片也是伊爾蒂蔻恩伊達籌備近30年，改編自匈牙利文學大師米蘭福斯特1942年發表經典同名小說，整整7年近乎足不出戶地埋首創作，使我們得以一窺人性極度私密的嫉妒心緒藍圖。米蘭福斯特才華洋溢，身兼詩人、評論家、戲劇學家和小說家等多重創作身份。《忌妒的藍圖》是本世紀塑造匈牙利文學最重要的一本著作。1967年在他過世幾個月前曾被提名諾貝爾文學獎。

伊爾蒂蔻恩伊達特別分析改編自文學的電影特色：「這部電影是關於愛情、激情、冒險、人生起伏和人生百態，赤裸裸地表露出身為男人、女人、人類所會有的情感。莉茲、賈可柏也不例外，他們都皮膚白皙、金髮、顴骨高，還有很相似、不常見的眯眯眼，彼此可能是手足或擁有同個靈魂的男人或女人。」並表示：「希望大家可以透過電影試著理解並放下執著、強迫與控制，這世界本來就不屬於我們。」電影下周五（24日）在台上映。

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