台灣羽球一姊戴資穎，今天在印尼公開賽女單8強賽迎戰丹麥選手凱絲菲特，小戴開局連得5分，但凱絲菲特立即追平，不過穩定性較佳的小戴，還是憑藉著較佳的靈活攻勢21比13、21比13贏得最後勝利，輕鬆晉級四強，明日與大陸名將陳雨菲爭奪冠軍戰入場券。

開賽後小戴就不斷用長吊、短切、突襲讓對手疲於奔命，連拿5分，但凱絲菲特隨即抓住小戴失誤扳平比數。

戴資穎技高一籌，在兩人的對拍僵持球中取得優勢，11比8率先進入中場休息。

凱絲菲特急於搶攻而造成無謂失誤，小戴15比10拉開領先差距。凱絲菲特3次底線與邊線判斷失誤，戴資穎毫無懸念拿下首局。

換邊再戰，凱絲菲特的判斷依舊有問題，加上戴資穎善於利用空間的四角打法讓凱絲菲特跑得氣喘吁吁，體力不濟，最終小戴花了37分鐘直落二獲勝。

戴資穎輕鬆晉級之後，明日四強賽將與大陸好手陳雨菲爭奪冠軍戰門票，兩人過去交手20次，戴資穎握有16勝4敗絕對領先優勢。