土耳其與聯合國正為協助烏克蘭穀物出口提出新建議，在海上建立安全航道，護航貨船把烏國穀物從被俄國海軍封鎖的港口運送出來。這建議能否執行，俄烏兩國態度是關鍵。

這是土國與聯合國為協助烏國穀物出口所做最新努力。俄羅斯入侵烏國後以水雷封鎖烏國港口，導致烏國約2,000萬公噸穀物無法出口，刺激全球糧價上漲，令人憂慮全球出現糧食危機。

聯合國最初討論的合作方案，聚焦在移除封鎖烏國港口的水雷，但部份烏國官員反對，擔心掃雷所花時間，會令烏國來不及出口被積壓的穀物。

烏國未來幾個月內要收割農作物，若不趕快打開航道加快出口，堆積問題將嚴重至難以解決。

烏國官員還擔心在掃雷過程中，可能招致俄國進一步攻擊。美國也對聯合國之前提出各項建議的可行性持質疑態度。

正跟俄烏兩國溝通的土國官員，提出建立一條穿越佈雷區的安全航道，護航從烏國西南部黑海沿岸的敖德薩等港口出發的貨船，行駛至遠離戰區的安全海域。

但這新計劃未有具體執行細節，也未得到俄國支持，因為這跟俄國原先提出掃雷的建議不同。

土國外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）說，已掌握水雷位置，因此可為烏國三個港口建立進出的安全航道。在土國新建議裡，烏國搜索救援船隊能引導貨船協助穀物出口。目前正等俄國回應。

俄國駐聯合國大使涅本齊亞（Vasily Nebenzya）說，若各國同意建立安全航道，俄國願意確保船隻在黑海安全航行。

俄烏兩國開戰後，都在烏國附近海域佈雷，因此要建立安全航道，就必須得到兩國的同意才行。目前聯合國暫時對於在不掃雷情況下，協助出口烏國穀物的新建議表示歡迎。