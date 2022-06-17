安森美（onsemi，美國納斯達克股票代號：ON），發佈其年度可持續發展報告，前稱企業社會責任（CSR）報告。為了持續努力保持安森美對投資者、客戶、利益相關者和員工的透明度，該報告根據全球報告倡議組織（GRI）、氣候相關的財務披露工作組（TCFD）和可持續發展會計標準委員會（SASB）的標準撰寫。

2021年，安森美專注於其推動創新的使命，創建智能電源和智能感知技術，解決最具挑戰的客戶問題，同時強調致力於為明天創造更美好的世界。安森美的這些努力得到了認可，在2021年獲得八項榮譽，包括連續第四年被納入道瓊可持續發展指數（北美），及連續第七年獲Ethisphere選為世界最道德企業之一等等。

安森美總裁兼首席執行官Hassane El-Khoury說：「安森美致力於制定應對全球氣候變化的戰略和計劃。我們用兩種方式做到。一是引入各種方法減少溫室氣體排放和廢物，以及空氣和水污染。二是創建智能電源和智能感知技術，支持可持續的生態系統，使我們的客戶能實現他們自己的可持續發展目標。」

淨零排放的承諾：為了進一步鞏固對企業可持續發展的承諾，安森美承諾到2040年實現淨零排放，比《巴黎協定》的目標提前整整十年。這立足高遠的戰略將集中在三個關鍵領域：發揮高能效、投資可再生能源和透過抵消來消除不可避免的排放。