為了協助台灣新創產業圓夢，找到創投機構或天使基金投資來拓展商機，商總17日主辦「2022商總新創明日之星線上論壇」，與勤業眾信聯合會計師事務所、協合國際法律事務所、康和證券共同辦理，大力推動服務業創新模式與轉型升級，線上吸引海內外的新創企業、投資單位等逾140位企業人士共同參與。

商總理事長許舒博表示，商總近年關注新創生態圈、扶植新創事業成長，在後疫情時代，商總也積極協助新創企業有機會認識與接觸資本市場，尋找台灣創投等天使投資人，提供新創產業發展機會，甚至導入品牌加速國際授權中小型產業之財務管理和公司管理培訓，由這些擁有豐富經驗的專家給予具體改進建議，解決企業的痛點，為產業催生明日之星。

本次論壇由商總科技與數位應用委員會主委劉先覺擔任主持人。劉先覺以其資深保險、銀行，以及金融科技的多元背景，觀察台灣科技創新或新創企業在企業加速成長往往遇到資金不足，續航力欠佳，商總科技與數位應用委員會成立「協助投資發展處」，並邀請蔣光澤擔任執行長，發揮其募資、投資案源開發、投資分析、交易結構設計、投資後管理等專業背景，在人才、技術、與資金方面不足時，提供輔導與協助，幫助優質企業智慧科技轉型與完善公司治理，為進入資本市場做準備。

論壇中提到新創企業架構所面臨到的營運、財稅、法務與員工權益獎酬問題，到能否進入戰略新板之資本市場，都在啟發新創企業主應先做好營運管理、風險融資、經濟佈局、知識產權、員工獎勵、監管限制等，需在這些面向下足功課，從這些面向調整好企業體質，才會獲得資本市場青睞，有機會成為新創明日之星。

如何吸引天使投資人和資本市場目光，從他們看案、選案與進行投資的角度，給予新創企業簡單分析，天使投資人專注於投資估值2,000萬以下，投資額150萬以下的種子或天使輪項目，按照商業邏輯，掌握判斷企業價值的方法論，不因價格和價值波動影響對創業者的判斷的幾個方向，鼓勵新創企業若在營業計劃、募資資訊、投資條件與策略性發展能具備好，這些都是讓新創企業有獲得被投資的機會。

資金是企業的活水，從日常營運支付到商品開發、擴充市場、產品量產等，為了擁有足夠的資金，新創團隊如何被資本市場發掘這件事，一定要好好規劃。商總幫助發掘新創之星，優化營運體質及產業競爭力，進一步協助優質企業拓展國際市場。透過論壇效益來積極媒合台灣中小型新創公司與投資單位鏈接性，在有限的資源分配下，達到策略性目標或規模化的合作模式，為服務業提供投資策略方案，以達海內外資源共享。