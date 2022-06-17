《空軍雜誌》（Air Force Magazine）報導，美國聯邦參議院軍事委員會多年來持續阻擋A-10「疣豬」（Warthog）攻擊機退役，但16日終於鬆口，同意先讓21架A-10退役，但不允許美國空軍提前淘汰33架F-22「猛禽」（Raptor）匿蹤戰機。

美國參院軍委會16日通過2023財年《國防授權法案》（NDAA）草案，其中並未質疑空軍這次退役21架A-10的計畫：《空軍雜誌》指出，「疣豬」多年來獲得國會的強烈支持，議員們經常在《國防授權法案》中明文規定不允許任何A-10退役。

根據美國空軍先前公布的2023財年預算計畫，該軍種希望先退役駐紮於偉恩堡（Fort Wayne）的印第安那州空軍國民兵第122戰機聯隊（122nd Fighter Wing）第163戰機中隊（163rd Fighter Squadron）A-10，讓「黑蛇」（Blacksnakes）中隊回歸老本行F-16。該中隊自1991年至2010年操作F-16C/D，後來才換裝A-10。

不過參院軍委會強調，在美國空軍提出能「避免任何戰備或戰鬥能力下降」的F-22飛官培訓計畫前，禁止其退役「猛禽」戰機。美國空軍先前表示，希望讓33架由訓練單位使用、缺乏升級的F-22 Block 20提前退役，避免其與第一線單位F-22 Block 30/35的差距愈來愈大，導致戰訓銜接速度受到影響。

另外，參院軍委會也同意多購買7架F-35A戰機，讓美國空軍2023年度的採購總數增為40架，但仍遠低於前幾年的每年60架；參院軍委會還拒絕了該軍種降低HH-60W「快樂綠巨人II式」（Jolly Green II）戰鬥搜救直升機採購總數的計畫。