年輕時，提拔後輩宮崎駿參與他的第一部長篇動畫《太陽王子 霍爾斯的大冒險》，就此展開兩人超過半世紀亦師亦友的情誼，爾後更在鈴木敏夫的幫助下，與宮崎駿一起創立了的吉卜力工作室（鄧博仁攝）

參觀民眾在展場中做出與牆上圖案的動作拍照留念。（鄧博仁攝）

參觀民眾在展場中與展覽圖案的一起合影留念。（鄧博仁攝）

參觀民眾在展場中做出與牆上圖案的動作拍照留念。（鄧博仁攝）

參觀民眾在展場中做出與牆上圖案的動作拍照留念。（鄧博仁攝）

展覽從生平介紹到創作起源、故事靈感、分鏡手稿、影像等，細細品味他對每一部作品的堅持，逐一透視大師內心，一覽這位天才導演留給世人最後的禮物。（鄧博仁攝）

自2019 年於日本巡迴，並將於 2022 年暑假首次移師海外，唯一一站就在台北展出。展件高達 2000 件。（鄧博仁攝）

自2019 年於日本巡迴，並將於 2022 年暑假首次移師海外，唯一一站就在台北展出。展件高達 2000 件。（鄧博仁攝）

《吉卜力動畫大師-高畑勲展》17日預展當天吸引許多貴賓帶著小朋友前往觀賞。（鄧博仁攝）

藝人Lulu17日也到台北流行音樂中心，參觀《吉卜力動畫大師—高畑勲展》。（鄧博仁攝）

《吉卜力動畫大師-高畑勲展》於台北流行音樂中心文化館展出，展出作品包括有《螢火蟲之墓》、《平成狸合戰》、《輝耀姬物語》、《小天使》等動畫的高畑勲，身為創辦吉卜力工作室三巨頭之一，於2018年因肺癌病逝，他的堅持、慢工出細活的美學、對作品細膩要求的考究讓人欽佩，說是藝術家也不為過，這樣的性格，深深影響其他創作者，更被稱為動畫的革新者，吉卜力工作室希望他的背影及精神能讓更多人知道並傳承下去，於是「吉卜力動畫大師-高畑勲展」因此誕生。

展出第一天邀請許多貴賓前往，其中不乏他的粉絲帶著小朋友一同回溫小時候的溫馨記憶。藝人Lulu17日也到台北流行音樂中心，參觀《吉卜力動畫大師—高畑勲展》。她從小熱愛動畫，在展場高歌「熊貓家族」主題曲，又模仿「平成狸合戰」中的狸貓手舞足蹈。說起高畑勲的作品，Lulu難忘看「輝耀姬物語」時感動大哭，進了展場看到「兒時的點點滴滴」、「螢火蟲之墓」手稿，一度又要熱淚盈眶。

此次展覽將可看到高畑勲導演這一生最完整的動畫作品，包括首度公開的創作筆記、分鏡手稿、人物場景設定等珍貴典藏。從東映時期首部執導的長篇動畫電影《太陽王子 霍爾斯的大冒險》（1968）開始，建構超複雜世界觀的過程，揭開這個作品為何能成為劃時代動畫的原因。這部動畫也是高畑勲首次與宮崎駿合作，可以從中窺探宮崎駿還是新人時期，擔任美術設計的風采。