《全明星觀察中2》日前傳來收視捷報尼爾森收視為1.14，YT上架影片也入選為發燒影片第6名，讓製作單位士氣大。本周進入精彩第9集，7人前往宜蘭龜山島準備出海以為賞鯨之旅，在行前眾人七嘴八舌充滿喜悅心情，想像碧海藍天徜徉其中，有種偽出國的暢快感。

沒想到遊艇出發不到1分鐘，原本的讚嘆聲變成此起彼落的高分貝尖叫聲，晏柔中說：「好像坐海盜船！」吳心緹苦笑說：「怎麼像跳海一樣。」王子邱勝翊臉色發白暈船癱軟在地上。隨著風浪越來越大，遊艇乘風破浪快速前行，經過約莫半小時，大家東倒西歪下船，抵達目的地龜山島。

《觀察中2》精彩連連日前釋出彩蛋，因爲連日大雨龍舟浸水，郭泓志踩在進水的龍舟上，想要把水舀出來，沒想到一踩上龍舟，船身迅速往下沉眾人大驚，連忙請郭泓志離開船身虛驚一場，大隊人馬拿起勺子舀水，因為王品澔舀水動作過於激烈，造成船身搖晃，參與來賓NINA大法師下腰展現軟Ｑ身手讓大家驚嘆她的特異功能，沒有掉到水裡頭。

《全明星觀察中2》每周日晚8點在台視播出，晚10點於myvideo上架；每周六晚8點在衛視中文台、MOMOTV播出，晚10點於《全明星觀察中》官方YouTube上架全集。