馬國畢接演民視最新台8《市井豪門》，8點檔收入穩定，被認為是為了還債，他坦言不會浪費任何賺錢機會，他也靠直播叫賣賺錢，被小甜甜稱為「叫賣天王」。

馬國畢說雖然債主都是朋友，但疫情影響生活，還是希望能盡快將債務還清，坦言有在和債主們協商，目前債務不到800萬。而澎恰恰和汪建民同陷還債之苦，馬國畢特別能體諒他們的心情：「欠錢的日子很不好受。」有機會可以邀澎恰恰、汪建民一起直播賺錢。

張可昀（小甜甜）也接演《市井豪門》，和馬國畢演一對，他表示生完小孩後希望以戲劇演出為主。她笑說再度接演民視也算是回娘家，「我那時後演《大時代》還是個少女，逮到人就叫他們幫我介紹對象，我現在都當媽了！」雖然以前演過媽媽的角色，但這次是成為媽媽後第一次挑戰演媽媽。

小甜甜搞笑抱怨，劇中其他人的另一半都是帥哥，自己角色的老公卻是馬國畢，「反正就是要讓我把重心擺在工作上，好好讀本啦。」但馬國畢超Man，霸氣喊話：「讓妳戲裡比戲外幸福。」

小甜甜復出拍8點檔，11個月的女兒雖然平常有保母照顧，晚上有老公照顧，但她還是非常想念、掛心她，笑說：「結婚後很多人問覺得老公是什麼？就是幫忙製造（小孩）而已啦。」