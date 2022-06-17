00904成分股 新納頎邦、刪除愛普* 20:442022/06/17 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣指數公司公布「臺灣全市場半導體精選30指數」成分股定期審核結果。成分股納入頎邦（6147）1檔、並刪除愛普*（6531）1檔，並自17日盤後生效。新光臺灣半導體30（00904）ETF追蹤該指數。 《科技》台灣拚5G 全年規模上看2.4兆、成長2成 上市500大報酬指數 新增18檔、刪除17檔 雲林詐欺犯遭通緝2天 欲淡水出海就被逮 #新光臺灣半導體30 #愛普 #頎邦 #刪除 #臺灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 出席葉石濤首映會 蔡英文：盼以主體意識視角孕育多元文化 21:012022/06/13 政治 凱基證 最佳債券承銷商五連霸 04:102022/06/16 證券．權證 期貨雙新兵 6／27上市 04:102022/06/13 證券．權證 中信臺灣智慧50 融入五大因子策略 04:102022/06/17 投資理財 《科技》新應用驅動 台2022半導體產值達4.36兆、增1成 11:582022/06/15 財經 多因子策略加碼趨勢股 長投績效可期 04:102022/06/13 證券．權證 新光臺灣高股息基金 存台股變簡單 04:102022/06/15 專題周報 台股多震 ETF新兵納5大因子把關 18:332022/06/13 財經 全球卓越建設獎 臺灣獲四金七銀 04:102022/06/11 證券．權證 高股息基金當紅 04:102022/06/14 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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