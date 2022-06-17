台灣指數公司公布「臺灣全市場半導體精選30指數」成分股定期審核結果。成分股納入頎邦（6147）1檔、並刪除愛普*（6531）1檔，並自17日盤後生效。新光臺灣半導體30（00904）ETF追蹤該指數。

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上市500大報酬指數 新增18檔、刪除17檔
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