官田社區鄰近西拉雅國家風景區官田遊客中心的一處馬路旁空地雜草灌木叢生有礙觀瞻。(黃瀚緯提供／劉秀芬台南傳真)

台南市官田區福田路一處空地原本雜草叢生，社區申請台南市都發局築角計畫，要美化成居民休憩空間。（劉秀芬攝）

位於西拉雅國家風景區官田遊客中心附近的台南官田社區，大馬路旁有一處雜亂空地，是民眾進入遊客中心必經之處，破敗的樣子有損社區面子，社區爭取台南市都發局築角計畫，由勤益科技大學景觀系學生提出改造計畫，要將空地打造成開心農場及休憩交流區，未來還有社區小舖，供社區銷售特色產品。

官田社區發展協會理事長許素珍表示，該塊空地為地方宮廟組織所有，經過對方同意借用，除了加以美化外，增加休憩座位，因為官田社區居民多為務農，希望能有一塊開心農場及小賣舖，未來能夠成為社區的賣菜所，展現鄉村生活及社區特產。

參加評選活動的勤益科大景觀系三年級學生黃瀚緯說，系上同學從來沒參加過築角計畫，此次在老師推薦下，大家組隊參加，覺得官田社區的理念與要求符合他們的規畫設計能力，因此選定官田社區為設計對像。

黃瀚緯說，規畫期間多次到官田踏查，社區發展協會的人也給予大力協助，帶著他們四處拜訪在地長者，認識官田歷史人文與地理環境，以及農業、生態特色，讓他們可以設計出符合社區理想的風格。

此次設計以官田在地人熟悉的菱角特點加以發想，保有在地特色，也藉由綠地重整活化的概念，吸引經過遊客目光。基地原先雜亂之樹木和土丘整理後，保留兩顆主要芒果樹，加上通透性波浪圍牆，入口磚牆也將與社區民眾一起完成，藉由合力施工增加里民凝聚力。

重要的休憩交流區，提供附近居民喝茶聊天或聚會空間；小賣所除了販售開心農場農產，也能結合當地商店，提供一處可進駐攤販區域，帶動在地經濟發展。黃瀚緯說，改造施工期1個多月，除了工作期間，也會利用休假日到台南景點走走，更深入認識台南古都。