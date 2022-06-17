位於西拉雅國家風景區官田遊客中心附近的台南官田社區，大馬路旁有一處雜亂空地，是民眾進入遊客中心必經之處，破敗的樣子有損社區面子，社區爭取台南市都發局築角計畫，由勤益科技大學景觀系學生提出改造計畫，要將空地打造成開心農場及休憩交流區，未來還有社區小舖，供社區銷售特色產品。
官田社區發展協會理事長許素珍表示，該塊空地為地方宮廟組織所有，經過對方同意借用，除了加以美化外，增加休憩座位，因為官田社區居民多為務農，希望能有一塊開心農場及小賣舖，未來能夠成為社區的賣菜所，展現鄉村生活及社區特產。
參加評選活動的勤益科大景觀系三年級學生黃瀚緯說，系上同學從來沒參加過築角計畫，此次在老師推薦下，大家組隊參加，覺得官田社區的理念與要求符合他們的規畫設計能力，因此選定官田社區為設計對像。
黃瀚緯說，規畫期間多次到官田踏查，社區發展協會的人也給予大力協助，帶著他們四處拜訪在地長者，認識官田歷史人文與地理環境，以及農業、生態特色，讓他們可以設計出符合社區理想的風格。
此次設計以官田在地人熟悉的菱角特點加以發想，保有在地特色，也藉由綠地重整活化的概念，吸引經過遊客目光。基地原先雜亂之樹木和土丘整理後，保留兩顆主要芒果樹，加上通透性波浪圍牆，入口磚牆也將與社區民眾一起完成，藉由合力施工增加里民凝聚力。
重要的休憩交流區，提供附近居民喝茶聊天或聚會空間；小賣所除了販售開心農場農產，也能結合當地商店，提供一處可進駐攤販區域，帶動在地經濟發展。黃瀚緯說，改造施工期1個多月，除了工作期間，也會利用休假日到台南景點走走，更深入認識台南古都。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。