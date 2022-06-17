有「人類最強Body」稱號的前AV女優沖田杏梨，擁有L級傲人上圍，2016年引退後，隔1年就結婚，即使現在已為人妻、人母，仍受到不少粉絲喜愛，不過身材已經相當火辣的她，竟透露自己胸部還在「進化」，導致她以前內衣都穿不下，她更附上照片佐證，香豔畫面讓網友看了都血脈賁張。

沖田杏梨日前在社群發文表示，因為胸部尺碼變化太大，讓她過去的內衣都穿不下，「縮水胸罩」堆積如山，因此她詢問「要拍賣嗎？拍賣的話能放在哪裡呢？」

網友見狀都紛紛留言直呼好想要，「竟然還在成長，太神奇了」、「是女神的內衣」，還有人希望她不要洗，「要真的原味」。而從他附上的照片中可看到，她過去的內衣穿在身上，根本包不住整個豐滿上圍，只能勉強遮住重點部位，畫面相當震撼。

擁有精緻五官和42L傲人身材的沖田杏梨，是AV界的一代傳奇，更被封為「人類最強Body」，雖然已引退6年，更成為人妻、人母，仍不時會透過社群和粉絲互動，加上不吝於秀出火辣好身材，在網路上人氣依舊相當高。