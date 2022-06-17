大陸暫停台灣石斑魚輸入，政府將砸10億元護魚，農委會17日公布石斑魚產業內、外銷獎勵輔導措施，拓展外銷，農委會補貼海陸空運費，內銷方面，則提供政策性農業專案貸款加碼補助漁民1年免負擔貸款利息等。

漁業署也從魚貨來源的11家養殖場進行採檢養殖場內的魚體、底土及池水送檢，結果顯示包含四環黴素類、孔雀綠／還原型孔雀綠、結晶紫／還原型結晶紫等皆未檢出，證明我國的石斑魚安全無虞，農委會指出，這些檢測數據將循兩岸動植物檢疫平台提供給中方。

在獎勵措施上，農委會指出，在外銷部分，有「海外拓銷獎勵」及「海外廣宣與拓銷活動」等兩措施。其中「海外拓銷獎勵」將針對出口亞洲市場及其他國家（如美國、加拿大、歐盟、紐澳及中東等）的石斑魚產品進行補助，外銷亞洲國家獎勵標準為海運每公斤40元、空運每公斤75元，其他國家則為海運每公斤50元、空運每公斤90元。

另針對石斑魚魚片及輪切等產品，農委會表示，每公斤將再加碼10元獎勵，鼓勵業者外銷符合歐美消費者飲食習慣的石斑魚產品。

此外，農委會將與外貿協會合作，輔導業者與海外通路如百貨、超市、賣場、餐飲通路等舉辦廣宣與拓銷活動，向國外消費者介紹我國優質石斑魚。

在內銷部分，農委會指出，將提供三項政策性補助，一是，政策性農業專案貸款加碼補助漁民1年免負擔貸款利息（0.79％～1.29％），包括「輔導漁業經營貸款」、「青壯年農民從農貸款」、「農民經營及產銷班貸款」，協助漁民延養石斑魚12個月，以利養殖漁民渡過延養期間資金需求。

二是，加工凍儲補貼，針對三清品項（去鱗、去鰓、去內臟）40元/公斤；切片或塊50元/公斤。

三是，國內行銷包括：「漁業嘉年華」、「鱻魚購」、「農產嘉年華」等3大電商平台促銷；另連鎖超市如全聯、楓康及便利商店萊爾富等，自即日起辦理促銷及搭贈，增加國內市場普及度及方便採購，並待疫情舒緩後，餐廳宴會桌菜辦理採購獎勵專案，擴大流通量。