中華開發金控17日召開股東常會並完成董事改選，後會召開董事會，由於現任副董尚德沛（Lionel de Saint-Exupery）任期屆滿，董事會中推舉現任董事楊文鈞擔任副董事長。

由於楊文鈞過去曾任開發金控總經理，目前也是中華開發資本的董事，任職開發金控期間，成功將開發工銀轉型為區域型資產管理業者，並透過併購拓展開發金控在商業銀行及證券業務之版圖，這次擔任副董事長，被市場解讀為有助強化中華開發資本經營效益，對未來開發金控併購也會有所幫助。

開發金控17日股東會會中除通過110年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案外，並通過發放現金股利每股新台幣（以下同）1.0元，及長期資金籌集案。本次股東常會順利完成董事改選，選出張家祝、譚碩倫（Saloon Tham）、尚德沛（Lionel de Saint- Exupery）、龐德明（Steve Bertamini）、蕭宏宜及楊文鈞六席董事，以及杜紫軍、張士傑及仲偉三席獨立董事。開發金控並於下午召開董事會，推選張家祝續任董事長，會後董事會推舉楊文鈞為新任副董事長。