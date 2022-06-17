台銀宣布 20日起各天期利率調整0.055～0.19個百分點 20:532022/06/17 工商 朱漢崙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台銀宣布，將自111年6月20日起，調升新臺幣各天期一般存款及五百萬元（含）以上定期存款及定期儲蓄存款牌告利率，調整幅度0.055～0.19個百分點，並調升活期性存款利率，調整幅度0.125個百分點。 土銀宣布 20日起同步調高各天期定存利率半碼 央行升息半碼 張其祿：幅度過小恐釀經濟泡沫危機 行庫存放款利率 估增0.12～0.14百分點 #百分點 #台銀 #各天期 #調升 #幅度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 央行升息又升準 台股嚇趴破前低15,616點 13:452022/06/17 財經 《國際經濟》通膨飆破60% 阿根廷升息12碼 14:592022/06/17 財經 美升3碼搶走外資？證期局：沒那麼大影響 04:102022/06/17 財經要聞 Fed升息三碼 人民幣中間價調升419點 11:532022/06/16 財經 Fed升息3碼 7月恐再3碼 04:102022/06/17 財經要聞 央行升息半碼 存準率調高1碼 04:102022/06/17 財經焦點 2年期定存單得標利率1.413％ 創次高 19:032022/06/17 財經 台銀一年期定儲足額反映央行升息 百萬存款利息多1250元 17:302022/06/17 財經 《金融》央行調升活期及定期存款準備率1碼 7月實施 17:292022/06/16 財經 央行升息半碼 行庫估將足額甚至超額反映 21:152022/06/16 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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