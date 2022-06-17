台銀宣布，將自111年6月20日起，調升新臺幣各天期一般存款及五百萬元（含）以上定期存款及定期儲蓄存款牌告利率，調整幅度0.055～0.19個百分點，並調升活期性存款利率，調整幅度0.125個百分點。

土銀宣布 20日起同步調高各天期定存利率半碼
央行升息半碼 張其祿：幅度過小恐釀經濟泡沫危機
行庫存放款利率 估增0.12～0.14百分點
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