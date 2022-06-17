可惡至極！有名網友在臉書爆料指出，1名印尼籍看護遭凌虐長達14個月，不僅被沒收手機，還逼看護吃狗屎，這段期間該看護還被打到骨折、耳膜破裂，甚至被熱水淋燙耳朵，看護逃出時牙齒斷了好幾根；對此天母派出所表示該印尼籍移工為逃逸外勞，已完成傷害告訴，將傳喚施暴嫌犯到案說明。

一名網友臉書社團「爆料公社」發文，並上傳TikTok影片，影片中有男子指出，1名印尼籍看護遭雇主施虐軟禁長達14個月，這段期間該看護被打到骨折、耳膜破裂，還被熱水淋燙，甚至還被逼吃狗屎，逃出時牙齒也斷裂，由於該看護手機被沒收，直到上星期才逃出。

影片中男子也指出「因為這禮拜台灣最熱門的新聞是，無證移工逃逸外勞開車撞到準新娘至今昏迷，台灣人現在一定在氣頭上」，並認為此事件台灣新聞不可能會報，他也表示印尼看戶被虐14個月，無法對外聯繫也可憐。

印尼看護遭施虐14個月「熱水淋耳、逼吃狗屎」，男子還在影片中展現一排牙齒表示印尼看護被打斷牙。（翻攝自臉書爆料公社）

男子在影片中突然轉換成閩南語表示「老闆叫她吃狗屎，她的耳朵好像被淋熱水，燙到變形，還有她的牙齒，聽說被人打到掉光光」，並繼續說到「不是在比台灣人可憐，還是外國人比較可憐，那是不可以這樣比的對不對」，他最後認為每件事情要就事論事。

據《ETtoday新聞雲》報導，天母派出所所長郭文釋表示，經查該印尼籍移工為逃逸外勞，已完成傷害告訴，將寄通知書傳喚動手嫌犯到案說明。