21 世紀最具國際影響力的女相聲家葉怡均老師，16日在「未來與希望」系列講座，率領「台北曲藝團」團員以演講穿插相聲表演的方式，詮釋「《變」的示現與體悟-以說書與相聲為例》，讓聽眾明瞭，想投入相聲表演的人，必須透過舞台上的不斷實踐，讓自己千錘百煉，累積經驗，才能練就真功夫。

提到「變」這個題目，葉怡均表示，多年前曾到惠中寺演講，當時的自己和現在早已有了變化。她說，其實我們的生命，在不知不覺中，也是每一分每一秒都在變化，而在變的外表下，其實內在也有不變的本質與精神。

愛笑斯坦相聲男團，團員段彥希(左)與宋明翰(右)唱作俱佳，贏得滿堂彩。／佛光山惠中寺提供

葉怡均指出，疫情是可見的變化，其實我們的生命，在不知不覺中，也是每一分每一秒都在變化。說唱藝術是非常男性化的領域，有鑒於前輩多半年紀年長時才開始傳承，2005年葉怡均開設練功房教授說話技巧，2016年擔負起承先啟後的使命，創立新生代相聲團體「愛笑斯坦相聲男團」。

佛光山中區總住持覺居法師(左二)，頒發講座紀念光碟給予講師葉怡均(右二)、段彥希(右一)與宋明翰(左一)。／佛光山惠中寺提供

葉怡均老師表示，古時相聲有生活化的故事，佛教經典也藉由說書傳揚，或說笑話，明末清初相聲藝術才定型。她認為掌握傳統，才能更新，她鼓勵團員突破傳統框架，在作品中融入時事話題。

愛笑斯坦相聲男團，團員段彥希唱作俱佳，表演了一段取自《聊齋誌異》快板書《王七學藝》，宋明翰與段明彥表演傳統相聲《對對聯》。葉怡均表示相聲藝術也應跟著時代氛圍優雅的前進，提取傳統的養分，因應時代變化語詞身段，做口語表演，因此兩位年輕團員再示範一段相聲碰漫才《邂逅》，及接地氣的《講台語》現場聽眾被逗得哈哈大笑。

葉怡均傳承說書與相聲這項無形文化資產的用心，與深耕教育傳統藝術傳承的行動，深得聽眾感佩，因此屢屢博得現場觀眾掌聲，她同時呼籲，在疫情下除了防疫做好外，希望大家能用實際行動支持傳統表演藝術，優良文化得以繼續傳承。