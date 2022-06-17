近年來大陸多家間房地產業者資金鏈斷裂兼又爆發債務危機，加劇外界對內房行業還債能力憂慮，引發信評公司連續調降其風險評級。信用評級機構穆迪表示，該行在過去9個月對高收益債券的大陸房地產開發商發布91次降級，已是前所未有的創紀錄速度。鑑於大陸房企經營環境愈加惡劣，今年內預料有更多房企債務違約。

香港《經濟日報》報導，2020年12月之前的10 年間，穆迪僅對此類公司調降評級56次，但過去9個月就對大陸房企評級調降91次，狀況極不樂觀。部分中國房地產開發商的債券評級被下調不止一次，現時穆迪評級為B3負面或更低的名單上包括恒大、綠地控股、雅居樂、融創、龍光集團、佳兆業和富力。

報導說， 穆迪對日本以外的亞洲高收益企業類別中，投機性評級調至「B3負面」或更低的比例已提高到30.5%的歷史新高，較去年同期幾乎翻倍，同時也高於2009年5月全球金融危機期間的27.3%。

穆迪副總裁兼高級分析師Kelly Chen接受外電訪問時稱，降級反映中國房地產開發商當前非常艱難的經營環境，以及所有開發商的融資環境緊張，合同銷售一直疲軟，內地扶持政策尚未觀察到有帶動明顯反彈，預計下半年才會有相關影響。

穆迪報告表示，中國房地產開發商在海外也面臨著嚴峻的融資環境，隨著信貸條件收緊，美元債券市場對亞洲高收益債券發行人保持相對關停。分析師預計，今年將有更多中國房地產開發商違約，該行覆蓋超過50家房企，其中一半以上的公司前景為負面或正在接受降級審查。