田家達（左起）、何蓓蓓、王樂妍、游詩璟、韓宜邦PK廚藝笑開懷。（粘耿豪攝）

韓宜邦被公認廚藝最好。（粘耿豪攝）

游詩璟笑稱確診康復後台詞偶爾會背不起來。（粘耿豪攝）

演員王樂妍、何蓓蓓、Junior韓宜邦、田家達、游詩璟16日出席戲劇《美麗人生 日出他鄉》粉絲見面會PK廚藝。田家達和何蓓蓓在劇中飾演王樂妍的一雙兒女，今年35歲的王樂妍，田家達實際年齡大了她9歲，而何蓓蓓也大她2歲，她笑言：「第1次當孩子這麼大的媽，田家達在片場叫我媽，我說先等一下，我還沒準備好。」

田家達是第2次演台語劇，謙虛表示自己台語不好，王樂妍是他的台語小老師，王樂妍說：「我很會用聯想法的方式，像是『阻擋』的台語，我就會想成是『周董』的發音，一下子就解決了。」

幾位演員裡韓宜邦是公認廚藝最好的他謙虛表示：「沒有啦！自己平常就會下廚，愛做、愛吃」並透露也會做菜分享給身邊人，包含歷任女友，自豪表示：「有吃過的都說好吃」。劇中他飾演王振復的兒子，角色個性內斂嚴肅，可說是傳承自父親，他說：「我跟弟弟就是分開傳承了父親的個性，我是負責斯文和愛書這個部分」。

游詩璟在劇中一人分飾兩角，她坦言現在「琇瑩」的角色溫柔又乖巧，跟本人個性相差甚遠，她笑說：「因為我本人就是女漢子，角色太溫柔了，演起來真的很累。」她先前確診康復，體力從容易累到現在已經完全恢復，不過偶爾台詞還是背不起來，她笑說：「可能確診前就腦霧了吧。」

台視60週年台慶大戲《美麗人生 日出他鄉》每周一至周五晚間八點首播。