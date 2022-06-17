大鑫資訊公司今年5月取得富樂快篩的專案輸入核准，但因涉混充中國大陸製造的產品，遭食藥署要求回收、廢止核准。媒體人黃揚明更爆料，此案背後為「邵博士顧問公司」負責操盤，另中天新聞也翻出指揮官陳時中喝酒照，懷疑邵博士就在現場。食藥署表示，不知道邵博士是誰，但不因某人或某公司，影響實質審查EUA。對此，黃揚明今（17）日卻揭露「連申請端都說是中國生產了...食藥署還要硬拗？」更直言「食藥署若能找到在美國本土工廠製造的『Flowflex COVID-19 Antigen Home Test』快篩試劑，我願意在食藥署門口下跪洗門風，歡迎食藥署接下戰帖」，引發討論。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》挖出陳時中喝酒舊照，指去年2月20日陳時中前往台灣牙科器材同業交流會，懷疑邵博士當時就在現場，而指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞解釋，該活動為去年2月21日中華牙醫學會舉辦的活動，地點在喜來登飯店，指揮官受邀前往致意。指揮官及其他長官都不知道誰是邵博士，也不知道有這號人物在現場，請大家不要過度解讀。

原任職醫優科技的黃南競，知悉醫優曾向食藥署申請進口富樂試劑，他跳槽到從事印表機碳粉匣買賣的大鑫，拿前東家申請富樂快篩資料，今年5月10日再次向食藥署申請專案進口「Home Test」版，聲稱產品是在美國製造。但實際黃南競是向艾康採購「歐規」版，先將試劑空運至香港，將標籤產地由中國大陸改成美國後，矇騙食藥署進口約237萬劑。

對此「邵博士」邵明遠也回應，他強調自己完全不認識指揮官陳時中及食藥署長吳秀梅，都是基於代辦專業才和食藥署來往，且申請的是中國生產、且有美國食藥署EUA核可的富樂快篩。因此黃揚明卻在臉書上表示，該公司5月10日就先打電話給食藥署通報有假貨，但沒下文；5月13日發文，因為擔心公文寄丟，還派人親送，但仍沒有任何回應。

黃揚明更強調，「食藥署若能找到在美國本土工廠製造的『Flowflex COVID-19 Antigen Home Test』快篩試劑，我願意在食藥署門口下跪洗門風，歡迎食藥署接下戰帖」，甚至還指出，若食藥署無法拿出美國生產證據，請為了公然說謊，向全國人民道歉。最後黃揚明也說，「連申請端都說是中國生產了...食藥署還要硬拗？」網友們看完後紛紛留言表示「食藥署大官要查是否有利益輸送跟瀆職」、「食藥署下班了」、「妙的是，收押的是黃南競，邵一點事都沒有...」。