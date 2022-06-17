大城營建機構旗下的大城地產（6171），17日召開股東會，由於2021年每股盈餘高達4.82元，會中通過每股配發3.04元股利，包含1.5元股息及1.54元股票股利，雙創歷史新高！

大城地產董事長特助賴亮成表示，近一年對成本上漲相當有感，考量營造成本不確定因素多，加上市場情勢不明朗，為控制成本，建案採取先建後售，今年獵地也轉趨保守，目前線上個案集中在台中北屯「大城迎好事」、「大城二月埕」銷售為主。

其中，北屯機廠指標案「大城迎好事」，基地位於敦富路與敦富12街口，產品規劃25～43坪、二至四房，含店面總戶數243戶，因銷售成績不俗，每坪單價逼近4字頭，總銷約35億元。

線上第二案位於北屯區軍福十三路與太祥路的「大城二月埕」，興建地上15樓，總戶數80戶，三房坪數38～45坪，總銷約10億元；另一案北屯區祥順路，基地面積達1,115坪，預計下半年動工，視景氣推出。

賴亮成表示，今年整體房市趨向保守，但站在長期來看實屬健康，土地價格趨於穩定，買房逐漸回歸理性面，但考量到景氣風向不明朗，加上公司庫存土地推案無虞，大城地產今年也會暫緩購地；他說，這次央行僅升息半碼，並未再進一步祭出選擇性信用管制策略，市場有望趨於穩定。