行政院長蘇貞昌17日到嘉義縣新港鄉視察農委會農水署規畫的濁幹線與嘉南大圳北幹線串接工程計畫預定地，未來渡槽工程能恢復北水南引功能，讓雲嘉嘉南農業、民生及產業用水都受益。原預算29.3億元分5年施工，蘇貞昌允諾行政院全力支持，要求縮短工期，盡速完工。

農水署表示，完成串接工程恢復北水南引功能後，可利用濁水溪豐水期供灌嘉義東石1762公頃農田，若濁水溪水量不足，可南水北調供灌雲林北港6753公頃農田，可發揮強化水資源利用及維持區域供水穩定及韌性。

農水署長蔡昇甫說，日治時期串接的北港溪倒虹吸工建置至今近百年，曾北水南引30次、南水北調9次，多次肩負區域調水、調度支援任務，因北港溪河道持續沖刷，致使倒虹吸工沖毀，現況已無法進行水源調度，接下來要建置的渡槽採鋼構現代工法，上方還有自行車道。

蘇貞昌說，日本殖民治台時期換了許多總督，大家唯一印象深刻的是闢建嘉南大圳、烏山頭水庫的日籍工程師八田與一，濁幹線與北幹線串接工程，包括興建北港溪渡槽及濁幹線、北幹線相關渠道改善工程，利用圳旁剩餘土地增設調蓄池，蓄積濁水溪豐水期多餘水量，提高雲林可運用地面水量。

蘇貞昌現場除指示縮短工期外，也表示，工程要美觀耐久，闢建的自行車道要方便車友，讓渡槽工程完工，不僅提供自行車車友騎跨北港溪車道休閒運動，還營造觀光景點。

嘉義縣長翁章梁說，台灣河道的水都直接流向大海並沒有太多可留下利用，感謝蘇院長全力支援經費，除調度水源還多出蓄水空間，發揮功能外也設置景觀橋、自行車道等景點，這是能影響百年的建設。