58歲好萊塢男星強尼戴普（Johnny Depp）和小他17歲前妻安柏赫德（Amber Heard）撕破臉，兩人鬧上法院，這場持續多年的「世紀官司」，終於在日前落幕，強尼戴普因家暴男形象4年內丟上數不清的工作，大獲全勝後一掃汙名；強尼戴普曾被爆出每月開銷近2百萬美元（約新台幣6千萬元），在工作驟減4年後，驚人身價曝光，引起討論。

強尼戴普被前妻安柏赫德指控家暴後，形象一落千丈，幾乎已被好萊塢封殺，其中更丟了《神鬼奇航》傑克船長及《怪獸與牠們的產地》葛林戴華德等兩大代表角色，長達4年工作都寥寥可數；而近日強尼戴普在官司中獲勝，成功一掃汙名，不僅未來動向備受矚目，連他的身價也是外界好奇重點之一。

綜合外媒報導，強尼戴普昔日被爆料他2003年到2016年間，檯面上進帳多達6.5億美元（約新台幣195億元），每個月的開銷至少2百萬美元（約新台幣6千萬元），即便未獲證實，但從他日前勝訴後，揪好友們狂歡1晚，隨便就花掉新台幣百萬元，令眾人驚訝又羨慕。

而近日國外網站「Celebrity Net Worth」指出，強尼戴普在勝訴後，還沒拿到安柏赫德得賠償的1035萬美元（約新台幣3億元），目前淨資產至少還有1.5億美元（約新台幣45億元），身價依舊驚人。