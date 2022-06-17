劇中杜詩梅與曾莞婷、李芳雯飾演姐妹。（TVBS提供）

杜詩梅透露與曾莞婷對戲時，會一直被她的美吸引。（TVBS提供）

女星杜詩梅先前染疫確診，６月初康復後便投身戲劇《機智校園生活》，飾演化學老師「米竹香」。久沒拍戲的她自曝：「腦袋好空、三不五時就NG。」笑稱老公說這是染疫的後遺症。已4年多沒拍戲，問她最懷念劇組的什麼？她說：「便當！」

杜詩梅目前和老公定居在花蓮，進組第1天不讓老公跟，自己從花蓮開車到台北上工：「我緊張到前一晚完全睡不著，距離上次拍戲大約已有4年，久到我都忘記確切時間。」她笑說太久沒進劇組超興奮，路上就想著要吃劇組早餐、劇組便當，結果是下午1點的班，什麼都沒得吃。

當初以《麻辣鮮師》中的學生「陸小曼」一角走紅，杜詩梅此次進階成為老師，她笑說：「我這個年紀再演學生說不過去了，而這次飾演的角色就是我本身的年齡，《機智》直接把我的出生年份抖出來，我就要時刻提醒自己成熟一點、穩重一點，才能符合這個年紀該有的樣子。」杜詩梅也認為「米竹香」和本身的性格有點貼近，都很重義氣！

劇中杜詩梅在家中排行老二，上有米梅芳（李芳雯 飾）、下有米蘭達（曾莞婷 飾），杜詩梅分享和曾莞婷對戲時，都會一直很想看她、被她吸引，看到她的長捲髮就覺得很美、很夢幻。杜詩梅也自嘲：「芳雯姐和莞婷都是女神，我們米家的基因不知道怎麼了，就我最矮，如果莞婷穿了高跟鞋，就會是她在3樓、我在B1。」

談及康復後的身體狀況，杜詩梅坦言心肺功能變得較薄弱，聲音也有點沙啞，已經很久沒有長時間講台詞，進組當天還幾度換氣不過來，要回去練一下身體、顧好喉嚨。

《機智校園生活》電視版每週一至週五晚間8點於TVBS 42頻道、MOD TVBS精采台、TVBS-ASIA播出。每週一至週五晚上10點於「TVBS劇在一起」YouTube頻道首映完整版，LINE TV同步上架，LiTV隔日中午12點上架。