為鼓勵學童利用漫長的暑假閱讀好書，新北市立圖書館攜手新北市三重區先嗇宮及見賢思琪福利公益基金會，共同推出「悅讀一夏，輕鬆fun暑假」活動，挑戰閱讀百本，不僅有機會獲得閱讀禮券，也有豐富的比賽可以獲得獎學金；新北市議員王威元表示，即使在疫情期間，還是可以把書免費借回家看，呼籲家長可以陪孩子一起閱讀，是親子間最好的活動。

新北市立圖書館表示，暑假沒有課業壓力，正是閱讀課外讀物的最好時機，為培養兒童及青少年養成良好閱讀習慣，進而增進閱讀素養，透過閱讀心得創作，啟發學童思考力、創造力及表達能力，新北市立圖書館特別和先嗇宮及見賢思琪福利公益基金會合作，推出「悅讀一夏，輕鬆fun暑假」活動。

館方指出，今年更順應時事，在後疫情時代，為了讓學子從中覺察社會上發生的種種進一步省思，特別以「從Covid-19疫情探討品格教育」為主題，推出閱讀心得比賽，希望學子可以透過閱讀關注疫情相關議題，豐富暑期生活。

新北市議員王威元表示，這個活動已經延續了17年，大大的提升了三重學子們閱讀的興趣，並將三重打造成為文化之都，即使在疫情期間，還是可以把書免費借回家看，充實自己；他也呼籲家長們，陪孩子一起閱讀，是親子間最好的活動。

「悅讀一夏，輕鬆fun暑假」活動從7月1日止至8月24日止於新北市立圖書館三重、蘆洲區各分館展開，在三重、蘆洲區各圖書分館借閱滿100本書籍，即可獲得200元閱讀禮券；另還有閱讀心得及繪畫比賽，將有機會獲得1000元至4000元不等獎學金。